Aaron Rodgers früh verletzt: New York Jets schlagen Buffalo Bills

Drei Jahre später gibt Aaron Rodgers ebenfalls sein Debüt für sein neues Team, die New York Jets. Sein Debüt dauerte aber nur vier Spielzüge.

Die New York Jets haben zum Abschluss des 1. Spieltags den Sieg gegen die Buffalo Bills geholt. Mit 22:16 nach Overtime holten die Jets den Sieg im Division-Duell. Das lang erwartete Debüt von Aaron Rodgers war bereits nach einem Pass beendet.

Aaron Rodgers mit Achillessehnen-Verletzung raus

Bei einem Sack von Linebacker Leonard Floyd verletzte sich der 39-Jährige und konnte nicht weiterspielen. Mit der Statistik von 0/1 Pässen verließ er den Platz und der letztjährige Starter Zach Wilson übernahm erneut. Nach dem Spiel war klar, dass es sich offenbar um eine Achillessehnen-Verletzung handelt.

Wilson machte seine Sache unter Flutlicht und vor Millionenpublikum nicht schlecht. Am Ende stehen 67 Prozent angekommene Pässe (14/21) für 140 Yards sowie einen Touchdown und eine Interception zu Buche.

Im letzten Viertel gelang den Jets der Ausgleich zum 13:13, als sich der letztjährige Offensive Rookie of the Year Garrett Wilson bei einem eins-gegen-eins-Matchup in der Endzone durchsetzte. Der Leading Receiver der Jets war Allen Lazard mit zwei Catches für 46 Yards.

Bei seinem Comeback überzeugte auch Breece Hall. Der Running Back, der weite Teile der vergangenen Saison mit einem Kreuzbandriss ausfiel, holte 127 Rushing Yards mit nur zehn Läufen.