Der ehemalige NFL-Star Cam Newton gibt Shedeur Sanders nach seinem Draft-Debakel Tipps für seine Karriere in der NFL.

Der Ex-NFL-Spieler Cam Newton hat sich nach dem Draft-Debakel von Shedeur Sanders wohlwollend, aber auch mahnend an den jungen Quarterback gerichtet.

In seinem Podcast "4th & 1" riet der dreimalige Pro Bowler dem jungen Quarterback, nicht mehr so "protzig" zu sein. Seiner Meinung nach hätte Sanders trotz seines Auftretens einen Top-10-Pick verdient gehabt.

"So haben ihm die Teams gezeigt, dass er auf dem Boden bleiben muss. Wie nimmt er diese Herausforderung jetzt an? Leute werden ihn für alles kritisieren und genau auf ihn schauen. Durch seine Performances hat er sich dieses Standing erarbeitet. Aber am Ende spielt er jetzt in der großen Liga", sagte Newton über Sanders.