Warum also gehen die Niners diesen Schritt bei Kittle? Wie so oft lohnt hier ein Blick unter die Oberfläche.

Diese Zahlen haben es zweifellos in sich. George Kittle verlängert seinen Vertrag bei den San Francisco 49ers um weitere vier Jahre bis einschließlich der Saison 2029 und wird zum bestbezahlten Tight End der NFL .

George Kittle unterschreibt bei den San Francisco 49ers einen Rekordvertrag über zusätzliche vier Jahre. Was auf den ersten Blick verheerend klingt, ist auf den zweiten Blick alternativlos für die Franchise. Ein Kommentar.

George Kittle ist ein Leistungsträger in der Offense

Der bisherige Vertrag des 49ers-Urgesteins wäre nach dem Ende der kommenden Saison ausgelaufen, Kittle hätte also seinen Markt in der Free Agency testen können. Ein Abgang jedoch hätte eine riesige Lücke in das Team gerissen.

Mit 1.106 Receiving Yards und acht Touchdowns führte Kittle sein Team in der Saison 2024 deutlich an. In einer verletzungsgeplagten Offense war er der Anker, der Fixpunkt, der klare Playmaker.