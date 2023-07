Buffalo Bills: Stefon Diggs räumt Spekulationen aus und erklärt Trainings-Abwesenheit

Anzeige

Wide Receiver Stefon Diggs hat Spekulationen um seine Person und die Gründe für seine Abwesenheit im verpflichtenden Mini Camp der Buffalo Bills ausgeräumt.

In den vergangenen Monaten stand Stefon Diggs häufig in den Schlagzeilen. Spekulationen über angebliche Unzufriedenheiten des Star-Wide Receivers mit Teamkollegen und Trainern bei den Buffalo Bills machten die Runde. Und auch seine Abwesenheit in freiwilligen und obligatorischen Trainingseinheiten in der Offseason wurde viel diskutiert.

Zum Auftakt des Training Camp der Franchise am Mittwoch sprach der 29-Jährige erstmals seit Ende der Regular Season 2022 wieder auf einer Pressekonferenz und machte dabei laut "ESPN" in über 20 Minuten reinen Tisch. Als Grund für seine Nichtteilnahme am verpflichtenden Mini Camp im vergangenen Monat nannte Diggs "Familienangelegenheit", die jedoch "Schnee von gestern" seien.

Ab sofort gelte sein voller Fokus wieder dem Erfolg der Franchise: "Ich bin jetzt schon das neunte Jahr in der Liga. Ich habe mehr Football hinter mir, als ich vor mir habe. Mein Hauptaugenmerk und mein einziger Fokus ist das Gewinnen, Super Bowls", betonte der Receiver.

Besonders die verpasste Gelegenheit in der vergangenen Saison, als Buffalo in der Divisional Round deutlich von den Cincinnati Bengals geschlagen wurde, wurme den Spieler noch immer: "Ich meine, jeder sagt, dass er einen Super Bowl will, aber wir hatten berechtigte Chancen auf dieses Ding", so Diggs weiter.