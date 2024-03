Newton, der in seiner Karriere keinen deratigen Vertrag abstauben konnte, der mit den Carolina Panthers aber immerhin im Super Bowl stand, sieht die Gründe, warum Cousins für Teams interessant ist, vor allem außerhalb des Spielfeldes. So habe der viermalige Pro Bowler "von vielen Dingen profitiert, die gut gelaufen sind" und es ist ihm "vieles erspart geblieben, weil er keine große Persönlichkeit ist."

Dieser Kontrakt sorgt für Aufsehen! Kirk Cousins unterzeichnete in der Free Agency einen Vierjahresvertrag bei den Atlanta Falcons über 180 Millionen US-Dollar – Signing Bonus in Höhe von 50 Millionen inbegriffen.

Und weiter: "Wir sehen Kirk Cousins nicht außerhalb der Football-Welt. Es ist wirklich ruhig um ihn." So ist sich Newton sicher, dass die Atlanta Falcons versucht haben, einen Spieler wie Matt Ryan zu holen, in dessen Schema Cousins demnach gut passt.

Newton nicht neidisch auf Cousins

Übrigens: Neidisch auf das viele Geld, welches der neue Falcons-Spielmacher in seiner Karriere bereits verdient hat und noch verdienen wird, ist Newton nicht: "Bin ich wütend oder frustriert, wenn ich sehe, dass er 329 Millionen an garantiertem Gehalt verdient hat? Nein. Holt euch das Geld."

Cam Newton spielte von 2011 bis 2021 in der NFL und wurde in dieser Zeit unter anderem MVP und Offensive Player of the Year.