Die Carolina Panthers haben ihren Head Coach vor die Tür gesetzt. Frank Reich wird von einem seiner Coordinators ersetzt.

Nach der zehnten Niederlage im elften Saisonspiel haben die Carolina Panthers genug gesehen. Wie die Franchise aus Charlotte mitteilt, wurde Head Coach Frank Reich mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

Der 61-Jährige hatte den Posten erst vor der Saison übernommen.

Als Interim Head Coach übernimmt der bisherige Special Teams Coordinator Chris Tabor. Das Playcalling liegt in den Händen von Offensive Coordinator Thomas Brown, dem Senior Assistant Jim Caldwell als Special Advisor zur Seite steht.

Owner David Tepper, seit dessen Amtsübernahme 2018 bereits drei Head Coaches entlassen wurden, teilte in einem Statement mit: "Ich habe mich heute Morgen mit Coach Reich getroffen und ihn informiert, dass er nicht mehr Head Coach der Carolina Panthers ist."

Er danke ihm für seine Dienste und wünsche Reich alles Gute für die Zukunft. Laut der Team-Homepage bemängelt die Klubführung die geringe Entwicklung in der Offensse, in die während der Offseason so viel Arbeit gesteckt worden war.