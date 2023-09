In einer Erklärung äußerten sich die Raiders nun zu den Vorkommnissen und erklärten, sie seien "hoffnungsvoll, dass Chandler Jones die Behandlung erhält, die er braucht. Er, seine Familie und alle Beteiligten sind in unseren Gedanken. Da dies nun eine rechtliche Angelegenheit ist, werden wir keinen weiteren Kommentar abgeben."

Laut übereinstimmenden US-Medienberichten ist Chandler Jones am Donnerstag in Las Vegas verhaftet worden. Der Pass Rusher der Las Vegas Raiders soll gegen eine einstweilige Verfügung verstoßen haben.

Jones fiel seitdem immer wieder mit verstörenden Auftritten in den sozialen Medien auf, die in der NFL-Welt Sorgen um seine mentale Gesundheit auslösten. Unter anderem behauptete er, zu einem Aufenthalt in einer Psychiatrie gezwungen worden zu sein und gegen seinen Willen Medikamente nehmen zu müssen.

Jones lehnt medizinische Hilfe ab

Wenige Stunden vor seiner Festnahme hatte der 33-Jährige in einem "Instagram Live"-Video schwere wie unbelegte Vorwürfe gegen seinen Head Coach Josh McDaniels im Zusammenhang mit dem Tod von Aaron Hernandez erhoben und war dabei in Tränen ausgebrochen.

Der frühere Tight End der New England Patriots war 2015 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und zwei Jahre später erhängt in seiner Zelle aufgefunden worden, was behördlich als Selbstmord gewertet wurde. McDaniels agierte in Hernandez' letzter NFL-Saison 2012 als Offensive Coordinator der Patriots.

Trotz seines verstörenden Verhaltens in der Öffentlichkeit bestand Jones darauf, keine medizinische Hilfe zu benötigen.