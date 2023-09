Der Defensive End veröffentlichte drei Fotos von handgeschriebenen Notizen, die wie ein Tagebuch-Eintrag anmuten. Sie beginnen mit den Worten: "Erster Tag draußen." In ihnen behauptet der NFL-Profi, "gegen meinen Willen" in der psychiatrischen Klinik Seven Hills untergebracht worden zu sein.

Jones hatte zum Ende der Offseason mit mehreren bizarren Social-Media-Posts auf sich aufmerksam gemacht, in denen er behauptet hatte, die Raiders hätten ihn daran gehindert, auf dem Trainingsgelände zu trainieren. Zudem hatte er einige Posts an Raiders Owner Mark Davis, General Manager Dave Ziegler oder Head Coach Josh McDaniels direkt gerichtet und diese heftig kritisiert.

Jones schreibt weiter, dass ihm Freunde Essen und Kleidung bringen mussten, und sein Vater ihn besuchte, um gemeinsam in der Bibel zu lesen. Außerdem habe er "jeden Tag in meinem Zimmer trainiert". Aber er sei "verwirrt" darüber, "was er falsch gemacht hat", um überhaupt in der Einrichtung zu landen.