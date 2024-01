Chicago Bears: Aus nach der Saison? Justin Fields verabschiedet sich vorsorglich

Anzeige

Die Zukunft von Justin Fields bei den Chicago Bears ist unklar. Der Quarterback verabschiedet sich bereits vorsorglich von der Franchise.

Wie geht es weiter mit Justin Fields? Der Quarterback der Chicago Bears ist nicht sicher, ob er auch in der kommenden Spielzeit noch als Signal Caller für die Franchise auf dem Feld stehen wird. "Die Entscheidung liegt nicht in meinen Händen", erklärte er nach der 9:17-Niederlage gegen die Green Bay Packers im letzten Spiel der Regular Season.

"Alles, was ich kontrollieren kann, ist das, was ich getan habe. Ich habe mein Bestes gegeben. Ob ich nun hier bleibe oder nicht, ich bereue nichts", so der Spielmacher weiter.

Für den Fall, dass die Pleite bei den Packers das letzte Spiel von Fields für die Bears gewesen sein sollte, verabschiedete sich dieser bereits proaktiv von dem Team, das ihn 2021 an Position elf gedraftet hatte.

"An die Stadt Chicago, ich liebe euch alle. Ich schätze die Fans und die Unterstützung der Bears – und falls dies mein letztes Rodeo mit euch war, danke ich euch für alles."