NFL Berlin Game Tickets: Lange Warteschlangen und wahnwitzige Preise

Ein anderer User beschwert sich über die technischen Hilfsmittel, die teilweise offenbar eingesetzt werden: "Ein hoch darauf dass auch dieses Jahr nix gegen botting unternommen wurde." Ein weiterer Fan kommentiert: "Glückwunsch an alle Influencer, die wieder dabei sein können… Passt auf, dass ihr euch beim Tanzen am Spielfeldrand nicht verletzt."

Der Ticketverkauf für das NFL-Spiel in Berlin am 5. November zwischen den Atlanta Falcons und den Indianapolis Colts hat begonnen - mit horrenden Preisen.

Das Interesse an den Tickets für das NFL-Spiel in Berlin ist wie erwartet hoch. Manche Interessenten haben mehr als 488.000 Leute vor sich . Weil das Berliner Olympiastadion "nur" eine Kapazität von 74.475 Zuschauer hat, dürfte die Chance für die meisten Fans gleich Null sein.

Kaum sind die ersten Tickets verkauft, werden Eintrittskarten für das NFL-Spiel in Berlin bereits auf der Ticketplattform Viagogo verkauft . Bis zu 2.917 Euro wird aktuell pro Karte verlangt. Die meisten Ticketpreise bewegen sich im Bereich zwischen 800 und 2000 Euro.

Update, 11:51 Uhr: Tickets kosten zwischen 83,50 und 375 Euro

Die Ticketpreise für das NFL-Spiel in Deutschland haben es in sich. Die Preise beginnen in der günstigsten Kategorie bei 83,50 Euro und betragen bis zu 375 Euro.

Für Kinder gibt es in zwei günstigen Kategorien eine Ermäßigung, sodass die Karten 41,75 Euro und 97,50 Euro kosten.