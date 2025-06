"Leider glauben die NFL-Besitzer immer noch, dass Kunstrasen die billigste und kosteneffizienteste Lösung in einer Liga ist, die jedes Jahr Milliarden umsetzt", sagt Bush in einem Interview mit "GQ".

"Das ist bedauerlich. Es wird so lange weitergehen, bis die Spieler sich entscheiden, aufzustehen und zu sagen: 'Hört zu, wir wollen nicht mehr auf Kunstrasen spielen.' Die Sache ist die: Alle Spieler hassen es."

NFL: Im europäischen Fußball wäre Kunstrasen undenkbar

Bush bringt einen Vergleich zum europäischen Fußball. "Wir sehen nicht, dass Fußball auf Kunstrasen gespielt wird! In Europa würden sie das niemals zulassen. Stimmts? Aus irgendeinem Grund spielt man hier – vor allem in der NFL, der gefährlichsten Sportart – auf dem gefährlichsten Belag."

Der Grund für das Verletzungsrisiko rührt daher, "dass die Athleten jetzt größer, stärker und schneller sind. Es entwickelt sich ständig weiter. Wenn du so stark und so schnell bist, steckst du deinen Fuß in den Kunstrasen und er greift. Gras gibt nach."

Bush ist der Meinung, dass die Spielergewerkschaft der NFL die Spielflächen zu einer Top-Priorität in ihren Verhandlungen mit der NFL machen muss: "Leider ist das der einzige Weg, wie sie in ihren Verhandlungen mit der Spielervereinigung gegenüber der NFL und ihren Tarifverträgen Einfluss nehmen können."