Lamar Jackson ist einer der besten Quarterbacks der NFL und das Gesicht der Baltimore Ravens. Schon bald könnte der 28-Jährige zum Topverdiener der Liga aufsteigen.

Ohne Zweifel ist Lamar Jackson aktuell einer der Elitespieler der NFL, es gibt mehrere gute Argumente, den 28-Jährigen sogar als den aktuell besten Quarterback der Liga zu nennen. Gerade nach einer absolut herausragenden Saison 2024.

Der lange Zeit als mittelmäßiger Passer eingestufte Jackson legte in der Vorsaison persönliche Bestmarken bei den Passversuchen (474), Completions (316), Passing Yards (4.172) und Passing Touchdowns (41) auf, zudem warf er nur vier (!) Interceptions.

Die Kritiker hat der Star der Baltimore Ravens verstummen lassen, wenngleich er nach wie vor einem tiefen Playoff Run hinterherjagt. Als zweimaliger MVP gehört er dennoch bereits zu den herausragenden Spielern in der Geschichte der NFL.

In der Rangliste der bestbezahlten Quarterbacks der Liga ist Jackson inzwischen jedoch abgerutscht. Mit seinem Durchschnittsgehalt von 52 Millionen Dollar pro Jahr rangiert er nur noch auf Platz zehn, was an der generellen Entwicklung der Gehälter liegt.