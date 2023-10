New York Giants: Daniel Jones spielt Zoff mit Brian Daboll herunter

Danielle Hunter (Minnesota Vikings)

Auch ein anderer Top-Star der Vikings wird 2024 Free Agent. Danielle Hunter spielt seit 2015 in Minneapolis. In vier Spielen hat der 28-Jährige bereits fünf Sacks gesammelt. Macht er so weiter, dürfte er seinem bisherigen Karriere-Verdienst von knapp 92 Millionen Dollar noch einmal einen ordentlichen Batzen hinzufügen. © Icon Sportswire