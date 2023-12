In der Overtime konnten beide Teams ihren ersten Ballbesitz nicht in Punkte ummünzen.

Nick Mullens mit katastrophalem Start

Vikings-Quarterback Nick Mullens erlebte eine katastrophale erste Hälfte bei seinem ersten Einsatz als Starter in dieser Saison: Dem 28-Jährigen unterliefen zwei leichtfertigen Interceptions, die Dank der Defense allerdings unbestraft blieben.

Besser lief es in der zweiten Halbzeit, in der er seine Touchdown-Pässe auf Addison warf. In der Overtime misslang ihm in aussichtsreicher Position ein Quarterback Sneak. Den anschließenden Ballbesitz verwerteten die Bengals zum Sieg. Mullens kam auf 303 Passing Yards.

Die Bengals übernehmen mit ihrer Bilanz von 8-6 zwischenzeitlich Rang drei in der AFC North und haben weiter gute Playoff-Chancen. Die Vikings stehen bei einer 7-7-Bilanz und sind damit weiterhin auf Rang zwei der NFC North. Auch sie bleiben im Playoff-Rennen.