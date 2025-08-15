Nach schweren Anschuldigungen gegen seine Person blieb Isaiah Bond im NFL Draft 2025 ohne Team. Jetzt aber ist der juristische Aspekt geklärt - und der Wide Receiver kann loslegen. Mit einigen Monaten Verspätung startet Isaiah Bond ab sofort in seine NFL-Karriere. Der Wide Receiver wurde im April wegen Vorwürfen eines sexuellen Übergriffs vorläufig festgenommen und kurz darauf gegen Kaution freigelassen. Wenngleich er die Vorwürfe vehement bestritt und sogar eine Klage wegen Verleumdung in Auftrag gab, hatten die Anschuldigungen schwere Konsequenzen für Bond. Beim Draft Ende April wurde er nicht ausgewählt. Fünffacher Pro Bowler beendet seine Karriere

Entscheidung um Browns-Rookie gefallen Jetzt aber entschied eine Geschworenen-Jury in Texas, den Fall nicht weiter juristisch zu verfolgen. Die Akte wurde damit geschlossen und Bond muss keine strafrechtlichen Konsequenzen mehr befürchten. Was direkt positive Auswirkungen auf seine Situation als Football-Profi hatte. HIER KOSTENLOS STREAMEN: Ausgewählte Preseason-Spiele im Relive im NFL Network Denn wie der 21-Jährige am Donnerstag selbst verkündete, unterschrieb er einen Vertrag bei den Cleveland Browns.

Isaiah Bond beteuert erneut seine Unschuld "Zunächst einmal möchte ich den Cleveland Browns meinen tiefsten Dank dafür aussprechen, dass sie an mich glauben und mir die Möglichkeit geben, meine Karriere in der NFL fortzusetzen", sagte Bond.

Der Passempfänger weiter: "Seit ich sechs Jahre alt bin, ist Football meine Leidenschaft, und auf diesem Niveau zu spielen, ist ein Segen, den ich niemals als selbstverständlich ansehen werde." Auch zu den Vorwürfen gegen seine Person nahm er Stellung. "Ich weiß, dass es Fragen und Berichte zu den jüngsten Vorwürfen gegeben hat. Ich bin dankbar für die Entscheidung der Staatsanwaltschaft und der Gerichte, keine Anklage zu erheben", sagte Bond.

Dabei beteuerte er erneut seine Unschuld. "Auf Anraten meines Anwalts werde ich nicht auf die Details dieses Falls eingehen, aber ich möchte klarstellen: Von Anfang an habe ich diese Vorwürfe zurückgewiesen und meine Unschuld beteuert. Daran halte ich auch heute fest", stellte er klar.