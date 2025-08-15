Chiefs-Star verurteilt
Kansas City Chiefs: NFL plante wohl Mega-Strafe für Rashee Rice
- Aktualisiert: 16.08.2025
- 13:15 Uhr
- ran.de
Rashee Rice wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die NFL plante für den Chiefs-Star wohl eine hohe Strafe - rückte aber davon ab.
Chiefs-Receivers Rashee Rice bleibt ein heißes Thema in der NFL.
Nach einem Unfall bei einem Straßenrennen, der mehrere Verletzte forderte und auf Video aufgezeichnet wurde, hat sich Rice am 17. Juli zu zwei Anschuldigungen schuldig bekannt. Seine Strafe umfasst 30 Tage Gefängnis sowie fünf Jahre auf Bewährung.
Wie lange er von der NFL aus dem Verkehr gezogen wird, ist aktuell noch unklar. Laut "NFL Media" hat die Liga ursprünglich eine zweistellige Spielsperre vorgeschlagen, die ihn für mehr als die Hälfte der Saison außer Gefecht gesetzt hätte.
Aber: Die Spielergewerkschaft der NFL, sein Anwalt und sein Agent sollen sich für eine deutlich geringere Sperre eingesetzt und argumentiert haben, dass es keinen Präzedenzfall für eine derart lange Strafe in einem ähnlichen Fall gibt.
Das Wichtigste in Kürze
Die disziplinarische Anhörung der NFL ist allerdings erst für den 30. September terminiert – eine Verzögerung, die es Rice ermöglicht, mindestens die ersten vier, wahrscheinlich aber fünf Spiele der Saison zu bestreiten.
Dazu gehören hochkarätige Partien wie Week 1 gegen die Los Angeles Chargers in Brasilien, Week 2 gegen die Philadelphia Eagles, Week 3 gegen die New York Giants, Week 4 gegen die Baltimore Ravens und möglicherweise Week 5 gegen die Jacksonville Jaguars.
Fall Rashee Rice: NFL-Vorgehen ungewöhnlich
Eine Liga-Quelle bezeichnet die Verzögerung bei "NBC" als "ungewöhnlich" und äußert: "Vielleicht bin ich ein Verschwörungstheoretiker, aber das ist einfach seltsam."
Weiter heißt es: "Man sieht kaum, dass Spieler während der Saison suspendiert werden, es sei denn, sie haben etwas in der Saison getan, wie einen Dopingtest oder Ähnliches." Normalerweise werden Strafen vor Saisonbeginn verhängt, um Klarheit zu schaffen.
Im Vergleich dazu wurde Wide Receiver Jordan Addison von den Minnesota Vikings am selben Tag, dem 17. Juli, in einem DUI-Fall (Fahren unter Einfluss von Drogen oder Alkohol, Anm. d. Red.) ohne Gefängnisstrafe verurteilt, muss aber die ersten drei Spiele der Saison aussetzen.
Übrigens: Laut "NFL Media" ist es auch möglich, dass noch vor Beginn der Saison eine Einigung erzielt wird, wonach Rice für den Start der Saison gesperrt werden würde, anstatt erst nach der Anhörung Ende September.