Die Cincinnati Bengals können wieder auf Quarterback Joe Burrow zählen. Dass er die Saison trotz einer 3-8-Bilanz aussetzt, stand für ihn nie zur Debatte. Von Kai Esser Die Cincinnati Bengals stehen mit einer Bilanz von 3-8 vor einer schwierigen Saisonphase. Laut Berechnungen beträgt die Chance auf die Playoffs nur noch ein Prozent. Die Highlights der NFL auf Joyn Dennoch plant Quarterback Joe Burrow seine Rückkehr für das Thanksgiving-Spiel gegen die Baltimore Ravens - und er hat klare Worte zu seiner Rolle parat.

Joe Burrow kämpferisch vor Comeback Burrow, der aufgrund einer Zehenverletzung neun Spiele verpasste, betonte, dass er nicht freiwillig auf der Bank sitzen werde, solange er gesund ist - selbst wenn die Playoffs außer Reichweite sind. "Ich würde nie zu jemandem gehen und sagen: 'Ja, ich bin gesund, aber ich denke, ich sollte nicht da rausgehen und spielen'", erklärte der 27-Jährige. Er ergänzte: "Ich werde mein Leben und dieses Spiel nicht ängstlich leben und spielen, aus Angst, dass etwas passiert." Panthers-Star wegen grober Unsportlichkeit gesperrt

Maximilian Mang findet nur eine Woche nach Colts-Entlassung neues Team In vier der vergangenen sechs NFL-Saisons hatte Burrow mit schweren Verletzungen zu kämpfen, darunter eine gerissene Sehne im rechten Handgelenk, die ihn 2023 die letzten sieben Spiele kostete. Dennoch betonte er seine harte Arbeit in der Rehabilitation: "Ich habe wirklich hart gearbeitet, damit das nicht passiert." Trainer Zac Taylor hatte Burrow im jüngsten Spiel gegen die New England Patriots vorsorglich geschont, um eine Überlastung durch zwei Spiele in fünf Tagen zu vermeiden. Eine Entscheidung, die Burrow als "gut" bezeichnete.

