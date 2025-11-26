Gegen die Ravens zurück
Cincinnati Bengals - Joe Burrow kämpferisch vor Comeback: "Werde nicht ängstlich spielen"
- Aktualisiert: 26.11.2025
- 08:32 Uhr
- Kai Esser
Die Cincinnati Bengals können wieder auf Quarterback Joe Burrow zählen. Dass er die Saison trotz einer 3-8-Bilanz aussetzt, stand für ihn nie zur Debatte.
Die Cincinnati Bengals stehen mit einer Bilanz von 3-8 vor einer schwierigen Saisonphase.
Laut Berechnungen beträgt die Chance auf die Playoffs nur noch ein Prozent.
Dennoch plant Quarterback Joe Burrow seine Rückkehr für das Thanksgiving-Spiel gegen die Baltimore Ravens - und er hat klare Worte zu seiner Rolle parat.
Joe Burrow kämpferisch vor Comeback
Burrow, der aufgrund einer Zehenverletzung neun Spiele verpasste, betonte, dass er nicht freiwillig auf der Bank sitzen werde, solange er gesund ist - selbst wenn die Playoffs außer Reichweite sind.
"Ich würde nie zu jemandem gehen und sagen: 'Ja, ich bin gesund, aber ich denke, ich sollte nicht da rausgehen und spielen'", erklärte der 27-Jährige. Er ergänzte: "Ich werde mein Leben und dieses Spiel nicht ängstlich leben und spielen, aus Angst, dass etwas passiert."
In vier der vergangenen sechs NFL-Saisons hatte Burrow mit schweren Verletzungen zu kämpfen, darunter eine gerissene Sehne im rechten Handgelenk, die ihn 2023 die letzten sieben Spiele kostete. Dennoch betonte er seine harte Arbeit in der Rehabilitation: "Ich habe wirklich hart gearbeitet, damit das nicht passiert."
Trainer Zac Taylor hatte Burrow im jüngsten Spiel gegen die New England Patriots vorsorglich geschont, um eine Überlastung durch zwei Spiele in fünf Tagen zu vermeiden. Eine Entscheidung, die Burrow als "gut" bezeichnete.
Cincinnati Bengals: Zac Taylor auf dem Hot Seat?
Für die verbleibenden sechs Partien sieht der Spielmacher klare Anforderungen: "Wir müssen wahrscheinlich alle sechs gewinnen", sagte er und erinnerte an die vergangene Saison, in der die Bengals die letzten fünf Spiele gewannen, aber mit 9-8 dennoch die Playoffs verpassten.
Burrow verteidigte zudem seinen Coach angesichts der wohl dritten Spielzeit in Folge ohne Playoffs - nach zwei AFC-North-Titeln und dem Super-Bowl-Auftritt 2021: "Es gibt kein Scheme in der NFL, das so revolutionär ist. Die Trainer arbeiten wirklich hart. Am Ende des Tages müssen die Spieler Verantwortung übernehmen und innerhalb des Systems gut spielen."
Das Duell gegen die Ravens, eine intensive AFC-North-Rivalität, verspricht Spannung. Burrow: "Man mag sie nicht. Es ist eine Divisionsrivalität. Man hat Respekt vor ihnen, aber es ist intensiv da draußen."