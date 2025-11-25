- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights auf Joyn

NFL: Mac Jones für Brock Purdy! San Francisco 49ers müssen Quarterback-Wechsel vornehmen - Kommentar

  • Veröffentlicht: 25.11.2025
  • 13:37 Uhr

Die San Francisco 49ers stehen nach zwölf Spielen bei acht Siegen und sind auf Playoff-Kurs. Trotzdem haben sie auf ihrer wichtigsten Position Probleme - und sollten über eine Veränderung nachdenken, kurz- und langfristig. Ein Kommentar.

von Julian Erbs

Gegen die Carolina Panthers wurde einmal mehr deutlich: Brock Purdy ist nicht der Quarterback, den die San Francisco 49ers brauchen.

Drei Interceptions warf der 25-Jährige, dreimal war es sein Fehler. Dass die Niners dennoch siegten, verdankten sie einzig ihrer Lebensversicherung: Christian McCaffrey.

Die Statistik in dieser Saison spricht eine deutliche Sprache: Der eigentliche Backup Mac Jones warf in acht Spielen weniger Interceptions (6) als Brock Purdy in nur vier (7). Warf Purdy Pässe über mehr als 15 Yards, sprang erst ein Touchdown dabei heraus, aber schon sechs Picks.

Man könnte seine Schwächephase zwar auf seine längere Verletzungspause zurückführen, doch das Problem liegt tiefer: Seine langen Würfe sind oft zu kurz oder unpräzise, und der ständige Checkdown auf McCaffrey kann keine langfristige Lösung für ein Team mit ernsthaften Playoff-Ambitionen sein.

- Anzeige -
- Anzeige -
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -

Jones und Purdy sind in ihren Anlagen vergleichbar, doch Jones agiert deutlich souveräner - und verdient daher den Platz als Starter.

Sofort. Und eigentlich auch langfristig.

- Anzeige -

49ers: Brock Purdy ist überbezahlt

Das Problem: die Verträge.

Jones unterschrieb im März 2025 einen Zweijahresvertrag über insgesamt 8,41 Millionen US-Dollar, davon 4,75 Millionen garantiert.

Fast schon ein Schnäppchen für einen mehr als soliden Backup, der die Rolle des Starters überzeugend ausfüllte und die 49ers in seinen acht Einsätzen zu fünf Siegen führte.

Purdy hingegen sicherte sich im Mai 2025 eine fünfjährige Verlängerung über 265 (!) Millionen US-Dollar, 181 Millionen davon garantiert, mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 53 Millionen.

In Relation: Purdy hat damit den siebtbestdotierten Vertrag ligaweit. Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Matthew Stafford und Baker Mayfield verdienen alle weniger.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL: Quarterback-Situationen der Teams – Shedeur Sanders bleibt Starter bei den Cleveland Browns

1 / 33
<em><strong>Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams</strong><br>Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? <strong>ran</strong> zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 24. November 2025)</em>
© Getty Images

Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams
Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 24. November 2025)

<strong>Cleveland Browns</strong><br>Shedeur Sanders bleibt nach dem Sieg gegen die Las Vegas Raiders vorerst Starting Quarterback bei den Browns. Dillon Gabriel ist inzwischen wieder fit, doch Coach Kevin Stefanski setzt weiterhin auf Sanders.<br>• Starter: Shedeur Sanders (Rookie; im Bild)<br>• Backups:&nbsp;Dillon Gabriel (Rookie)<br>• Practice Squad: Bailey Zappe<br>• Verletzt: Deshaun Watson
© 2025 Getty Images

Cleveland Browns
Shedeur Sanders bleibt nach dem Sieg gegen die Las Vegas Raiders vorerst Starting Quarterback bei den Browns. Dillon Gabriel ist inzwischen wieder fit, doch Coach Kevin Stefanski setzt weiterhin auf Sanders.
• Starter: Shedeur Sanders (Rookie; im Bild)
• Backups: Dillon Gabriel (Rookie)
• Practice Squad: Bailey Zappe
• Verletzt: Deshaun Watson

<strong>Cincinnati Bengals</strong><br>Joe Burrow kehrt am Donnerstag nach fast drei Monaten Pause zurück und wird gegen die Baltimore Ravens starten. Der Quarterback hatte sich in Woche 2 eine schwere Zehverletzung zugezogen und war anschließend operiert worden. Vor zwei Wochen stieg er wieder ins Training ein und absolvierte zuletzt volle Einheiten.<br>• Starter: Joe Burrow (im Bild)<br>• Backup: Joe Flacco<br>• Practice Squad: Jake Browning
© IMAGO/Imagn Images

Cincinnati Bengals
Joe Burrow kehrt am Donnerstag nach fast drei Monaten Pause zurück und wird gegen die Baltimore Ravens starten. Der Quarterback hatte sich in Woche 2 eine schwere Zehverletzung zugezogen und war anschließend operiert worden. Vor zwei Wochen stieg er wieder ins Training ein und absolvierte zuletzt volle Einheiten.
• Starter: Joe Burrow (im Bild)
• Backup: Joe Flacco
• Practice Squad: Jake Browning

<strong>Minnesota Vikings</strong><br>J.J. McCarthy befindet sich aktuell im Concussion-Protocol.&nbsp;Coach Kevin O’Connell sagte, es sei noch zu früh, seinen Einsatz in Woche 13 gegen die Seattle Seahawks zu bestätigen. In dieser Saison startete McCarthy sechs Spiele und erzielte 929 Yards, sechs Touchdowns und zehn Interceptions. Sollte McCarthy ausfallen, würde der Undrafted Rookie Max Brosmer nachrücken.<br>• Starter: J.J. McCarthy (im Bild)<br>• Backup: Max Brosmer (Rookie)<br>• Verletzt: Carson Wentz
© Imagn Images

Minnesota Vikings
J.J. McCarthy befindet sich aktuell im Concussion-Protocol. Coach Kevin O’Connell sagte, es sei noch zu früh, seinen Einsatz in Woche 13 gegen die Seattle Seahawks zu bestätigen. In dieser Saison startete McCarthy sechs Spiele und erzielte 929 Yards, sechs Touchdowns und zehn Interceptions. Sollte McCarthy ausfallen, würde der Undrafted Rookie Max Brosmer nachrücken.
• Starter: J.J. McCarthy (im Bild)
• Backup: Max Brosmer (Rookie)
• Verletzt: Carson Wentz

<strong>New York Giants</strong><br>• Starter: Jameis Winston (im Bild)<br>• Backup: Russell Wilson<br>• Verletzt: Jaxson Dart
© IMAGO/Imagn Images

New York Giants
• Starter: Jameis Winston (im Bild)
• Backup: Russell Wilson
• Verletzt: Jaxson Dart

<strong>New York Jets</strong><br>• Starter:&nbsp;Tyrod Taylor<br>• Backup: Justin Fields (im Bild)<br>• Practice Squad: Brady Cook (Rookie)
© Imagn Images

New York Jets
• Starter: Tyrod Taylor
• Backup: Justin Fields (im Bild)
• Practice Squad: Brady Cook (Rookie)

<strong>Pittsburgh Steelers</strong><br>• Starter: Mason Rudolph (im Bild)<br>• Backup: Will Howard (Rookie)<br>• Practice Squad: Logan Woodside<br>• Verletzt: Skylar Thompson, Aaron Rodgers
© ZUMA Press Wire

Pittsburgh Steelers
• Starter: Mason Rudolph (im Bild)
• Backup: Will Howard (Rookie)
• Practice Squad: Logan Woodside
• Verletzt: Skylar Thompson, Aaron Rodgers

<strong>Atlanta Falcons</strong><br>• Starter: Kirk Cousins (im Bild)<br>• Backup: Easton Stick<br>• Practice Squad: Kyle Trask<br>• Verletzt: Emory Jones, Michael Penix Jr.
© 2025 Getty Images

Atlanta Falcons
• Starter: Kirk Cousins (im Bild)
• Backup: Easton Stick
• Practice Squad: Kyle Trask
• Verletzt: Emory Jones, Michael Penix Jr.

<strong>Arizona Cardinals</strong><br>• Starter: Jacoby Brissett (im Bild)<br>• Backup: Kyler Murray<br>• Practice Squad: Kedon Slovis
© Imagn Images

Arizona Cardinals
• Starter: Jacoby Brissett (im Bild)
• Backup: Kyler Murray
• Practice Squad: Kedon Slovis

<strong>Baltimore Ravens</strong><br>• Starter:&nbsp;Lamar Jackson (im Bild)<br>• Backups: Tyler Huntley, Cooper Rush
© Imagn Images

Baltimore Ravens
• Starter: Lamar Jackson (im Bild)
• Backups: Tyler Huntley, Cooper Rush

<strong>Buffalo Bills</strong><br>• Starter: Josh Allen (im Bild)<br>• Backup: Mitch Trubisky<br>• Practice Squad: Shane Buechele
© Imagn Images

Buffalo Bills
• Starter: Josh Allen (im Bild)
• Backup: Mitch Trubisky
• Practice Squad: Shane Buechele

<strong>Carolina Panthers<br></strong>• Starter: Bryce Young (im Bild)<br>• Backup: Andy Dalton, Hendon Hooker
© ZUMA Press Wire

Carolina Panthers
• Starter: Bryce Young (im Bild)
• Backup: Andy Dalton, Hendon Hooker

<strong>Chicago Bears</strong><br>• Starter: Caleb Williams (im Bild)<br>• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent
© 2025 Getty Images

Chicago Bears
• Starter: Caleb Williams (im Bild)
• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent

<strong>Dallas Cowboys</strong><br>• Starter: Dak Prescott (im Bild)<br>• Backup: Joe Milton III<br>• Practice Squad: Will Grier
© 2024 Getty Images

Dallas Cowboys
• Starter: Dak Prescott (im Bild)
• Backup: Joe Milton III
• Practice Squad: Will Grier

<strong>Denver Broncos</strong><br>• Starter: Bo Nix (im Bild)<br>• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger
© USA TODAY Network

Denver Broncos
• Starter: Bo Nix (im Bild)
• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger

<strong>Detroit Lions</strong><br>• Starter: Jared Goff (im Bild)<br>• Backup: Kyle Allen<br>• Practice Squad: C.J. Beathard
© 2025 Getty Images

Detroit Lions
• Starter: Jared Goff (im Bild)
• Backup: Kyle Allen
• Practice Squad: C.J. Beathard

<strong>Green Bay Packers</strong><br>• Starter: Jordan Love (im Bild)<br>• Backup: Malik Willis<br>• Practice Squad: Clayton Tune
© Icon Sportswire

Green Bay Packers
• Starter: Jordan Love (im Bild)
• Backup: Malik Willis
• Practice Squad: Clayton Tune

<strong>Houston Texans</strong><br>• Starter: Davis Mills (im Bild)<br>• Backup: Graham Mertz (Rookie)<br>• Verletzt: C.J. Stroud
© Imagn Images

Houston Texans
• Starter: Davis Mills (im Bild)
• Backup: Graham Mertz (Rookie)
• Verletzt: C.J. Stroud

<strong>Indianapolis Colts</strong><br>• Starter: Daniel Jones (im Bild)<br>• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie)
© ZUMA Press Wire

Indianapolis Colts
• Starter: Daniel Jones (im Bild)
• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie)

<strong>Jacksonville Jaguars</strong><br>• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)<br>• Backup: Nick Mullens<br>• Practice Squad: Carter Bradley
© 2024 Getty Images

Jacksonville Jaguars
• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)
• Backup: Nick Mullens
• Practice Squad: Carter Bradley

<strong>Kansas City Chiefs</strong><br>• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)<br>• Backups: Gardner Minshew<br>• Practice Squad: Chris Oladokun
© 2025 Getty Images

Kansas City Chiefs
• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)
• Backups: Gardner Minshew
• Practice Squad: Chris Oladokun

<strong>Las Vegas Raiders</strong><br>• Starter: Geno Smith (im Bild)<br>• Backups:&nbsp;Aidan O'Connell, Kenny Pickett<br>• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie)
© IMAGO/Imagn Images

Las Vegas Raiders
• Starter: Geno Smith (im Bild)
• Backups: Aidan O'Connell, Kenny Pickett
• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie)

<strong>Los Angeles Chargers</strong><br>• Starter: Justin Herbert (im Bild)<br>• Backup: Trey Lance<br>• Practice Squad: DJ Uiagalelei
© 2025 Getty Images

Los Angeles Chargers
• Starter: Justin Herbert (im Bild)
• Backup: Trey Lance
• Practice Squad: DJ Uiagalelei

<strong>Los Angeles Rams</strong><br>• Starter: Matthew Stafford (im Bild)<br>• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett
© ZUMA Press Wire

Los Angeles Rams
• Starter: Matthew Stafford (im Bild)
• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett

<strong>Miami Dolphins</strong><br>• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)<br>• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie)
© 2025 Getty Images

Miami Dolphins
• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)
• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie)

<strong>New England Patriots</strong><br>• Starter: Drake Maye (im Bild)<br>• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito
© 2025 Getty Images

New England Patriots
• Starter: Drake Maye (im Bild)
• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito

<strong>New Orleans Saints</strong><br>• Starter: Tyler Shough (im Bild)<br>• Backup: Spencer Rattler<br>• Practice Squad: Jake Haener
© ZUMA Press Wire

New Orleans Saints
• Starter: Tyler Shough (im Bild)
• Backup: Spencer Rattler
• Practice Squad: Jake Haener

<strong>Philadelphia Eagles</strong><br> • Starter: Jalen Hurts (im Bild)<br>• Backups: Tanner McKee, Sam Howell<br>• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie)
© 2023 Getty Images

Philadelphia Eagles
• Starter: Jalen Hurts (im Bild)
• Backups: Tanner McKee, Sam Howell
• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie)

<strong>San Francisco 49ers</strong><br>• Starter: Brock Purdy (im Bild)<br>• Backup: Mac Jones<br>• Practice Squad: Adrian Martinez<br>• Verletzt: Kurtis Rourke (Rookie)
© Imagn Images

San Francisco 49ers
• Starter: Brock Purdy (im Bild)
• Backup: Mac Jones
• Practice Squad: Adrian Martinez
• Verletzt: Kurtis Rourke (Rookie)

<strong>Seattle Seahawks</strong><br>• Starter: Sam Darnold (im Bild)<br>• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock
© 2025 Getty Images

Seattle Seahawks
• Starter: Sam Darnold (im Bild)
• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock

<strong>Tampa Bay Buccaneers</strong><br>• Starter: Baker Mayfield (im Bild)<br>• Backup: Teddy Bridgewater<br>• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie)
© 2025 Getty Images

Tampa Bay Buccaneers
• Starter: Baker Mayfield (im Bild)
• Backup: Teddy Bridgewater
• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie)

<strong>Tennessee Titans</strong><br>• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)<br>• Backup: Brandon Allen<br>• Practice Squad: Trevor Siemian<br>• Verletzt: Will Levis
© Imagn Images

Tennessee Titans
• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)
• Backup: Brandon Allen
• Practice Squad: Trevor Siemian
• Verletzt: Will Levis

<strong>Washington Commanders</strong><br>• Starter: Marcus Mariota (im Bild)<br>• Backup: Josh Johnson<br>• Verletzt: Jayden Daniels
© 2025 Getty Images

Washington Commanders
• Starter: Marcus Mariota (im Bild)
• Backup: Josh Johnson
• Verletzt: Jayden Daniels

Wenn eine Franchise ihrem Quarterback mehr als 50 Millionen US-Dollar pro Jahr zahlt, ist die Erwartung klar: Er soll das Team führen und die Chancen auf einen tiefen Playoff-Run deutlich steigern.

Doch mit Purdy sind diese Chancen eher gefährdet.

49ers: Ist Mac Jones die Zukunft?

Ob Jones in einem eingespielten 49ers-Team der ausschlaggebende Grund für die vielen Siege war, sei einmal dahingestellt. Er war jedoch auch kein Klotz am Bein.

Und hätte sich den Starter-Job deswegen auf kurze Sicht mehr als verdient.

Und auch langfristig. Denn: Bei Jones stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Purdy nicht.

San Francisco sollte in dieser Offseason also überlegen, Purdy zu traden (wenn ein Team den horrenden Vertrag übernehmen will), das eingesparte Geld in die Offensive Line zu investieren und den Weg mit Jones weiterzugehen.

Dann braucht es vielleicht auch nicht gegen mittelklassige Teams wie die Panthers ständig die Lebensversicherung McCaffrey.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA New York Giants at Detroit Lions Nov 23, 2025 Detroit, Michigan, USA Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown 14 runs with the ball
News

Week 12 für die Deutschen: St. Brown glänzt bei Lions-Sieg

  • 25.11.2025
  • 11:22 Uhr
imago images 1068310909
News

Tom Brady baut den "ultimativen Quarterback"

  • 25.11.2025
  • 11:18 Uhr
Drake Maye Matthew Stafford
News

Maye ist die bessere Story - Stafford der bessere MVP

  • 25.11.2025
  • 10:39 Uhr
imago images 1068370011
News

Kommentar: Bengals dürfen Burrow nicht mehr spielen lassen

  • 25.11.2025
  • 09:56 Uhr
October 26, 2025, Philadelphia, Pennsylvania, USA; Former NFL, American Football Herren, USA quarterback and current Fox Sports commentator Tom Brady walks on the field before a game between the Ph...
News

Rassismus-Eklat? Tom Brady sorgt für Aufregung

  • 25.11.2025
  • 09:51 Uhr
imago images 1069537906
News

Totaler Kollaps: Die vielen Baustellen der Eagles

  • 25.11.2025
  • 09:30 Uhr

NFL-Highlights: Shedeur Sanders schreibt Geschichte bei erstem Start mit Browns

  • Video
  • 05:53 Min
  • Ab 0

NFL - Chiefs: Patrick Mahomes oder Travis Kelce? Chiefs-Star imitiert grandios

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0

NFL: "Peinlich" - Fans grillen Kansas City Chiefs und Detroit Lions trotz Sieg

  • Video
  • 02:59 Min
  • Ab 0

FSK 18? Alisha Lehmann begeistert Fans mit Oben-ohne-Fotos

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0