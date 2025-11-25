Die San Francisco 49ers stehen nach zwölf Spielen bei acht Siegen und sind auf Playoff-Kurs. Trotzdem haben sie auf ihrer wichtigsten Position Probleme - und sollten über eine Veränderung nachdenken, kurz- und langfristig. Ein Kommentar. von Julian Erbs Gegen die Carolina Panthers wurde einmal mehr deutlich: Brock Purdy ist nicht der Quarterback, den die San Francisco 49ers brauchen. Drei Interceptions warf der 25-Jährige, dreimal war es sein Fehler. Dass die Niners dennoch siegten, verdankten sie einzig ihrer Lebensversicherung: Christian McCaffrey. Die Statistik in dieser Saison spricht eine deutliche Sprache: Der eigentliche Backup Mac Jones warf in acht Spielen weniger Interceptions (6) als Brock Purdy in nur vier (7). Warf Purdy Pässe über mehr als 15 Yards, sprang erst ein Touchdown dabei heraus, aber schon sechs Picks. Man könnte seine Schwächephase zwar auf seine längere Verletzungspause zurückführen, doch das Problem liegt tiefer: Seine langen Würfe sind oft zu kurz oder unpräzise, und der ständige Checkdown auf McCaffrey kann keine langfristige Lösung für ein Team mit ernsthaften Playoff-Ambitionen sein.

Jones und Purdy sind in ihren Anlagen vergleichbar, doch Jones agiert deutlich souveräner - und verdient daher den Platz als Starter. Sofort. Und eigentlich auch langfristig.

49ers: Brock Purdy ist überbezahlt Das Problem: die Verträge. Jones unterschrieb im März 2025 einen Zweijahresvertrag über insgesamt 8,41 Millionen US-Dollar, davon 4,75 Millionen garantiert.

Fast schon ein Schnäppchen für einen mehr als soliden Backup, der die Rolle des Starters überzeugend ausfüllte und die 49ers in seinen acht Einsätzen zu fünf Siegen führte. Purdy hingegen sicherte sich im Mai 2025 eine fünfjährige Verlängerung über 265 (!) Millionen US-Dollar, 181 Millionen davon garantiert, mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 53 Millionen. In Relation: Purdy hat damit den siebtbestdotierten Vertrag ligaweit. Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Matthew Stafford und Baker Mayfield verdienen alle weniger.

NFL: Quarterback-Situationen der Teams – Shedeur Sanders bleibt Starter bei den Cleveland Browns 1 / 33 © Getty Images Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams

Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 24. November 2025) © 2025 Getty Images Cleveland Browns

Shedeur Sanders bleibt nach dem Sieg gegen die Las Vegas Raiders vorerst Starting Quarterback bei den Browns. Dillon Gabriel ist inzwischen wieder fit, doch Coach Kevin Stefanski setzt weiterhin auf Sanders.

• Starter: Shedeur Sanders (Rookie; im Bild)

• Backups: Dillon Gabriel (Rookie)

• Practice Squad: Bailey Zappe

• Verletzt: Deshaun Watson © IMAGO/Imagn Images Cincinnati Bengals

Joe Burrow kehrt am Donnerstag nach fast drei Monaten Pause zurück und wird gegen die Baltimore Ravens starten. Der Quarterback hatte sich in Woche 2 eine schwere Zehverletzung zugezogen und war anschließend operiert worden. Vor zwei Wochen stieg er wieder ins Training ein und absolvierte zuletzt volle Einheiten.

• Starter: Joe Burrow (im Bild)

• Backup: Joe Flacco

• Practice Squad: Jake Browning © Imagn Images Minnesota Vikings

J.J. McCarthy befindet sich aktuell im Concussion-Protocol. Coach Kevin O’Connell sagte, es sei noch zu früh, seinen Einsatz in Woche 13 gegen die Seattle Seahawks zu bestätigen. In dieser Saison startete McCarthy sechs Spiele und erzielte 929 Yards, sechs Touchdowns und zehn Interceptions. Sollte McCarthy ausfallen, würde der Undrafted Rookie Max Brosmer nachrücken.

• Starter: J.J. McCarthy (im Bild)

• Backup: Max Brosmer (Rookie)

• Verletzt: Carson Wentz © IMAGO/Imagn Images New York Giants

• Starter: Jameis Winston (im Bild)

• Backup: Russell Wilson

• Verletzt: Jaxson Dart © Imagn Images New York Jets

• Starter: Tyrod Taylor

• Backup: Justin Fields (im Bild)

• Practice Squad: Brady Cook (Rookie) © ZUMA Press Wire Pittsburgh Steelers

• Starter: Mason Rudolph (im Bild)

• Backup: Will Howard (Rookie)

• Practice Squad: Logan Woodside

• Verletzt: Skylar Thompson, Aaron Rodgers © 2025 Getty Images Atlanta Falcons

• Starter: Kirk Cousins (im Bild)

• Backup: Easton Stick

• Practice Squad: Kyle Trask

• Verletzt: Emory Jones, Michael Penix Jr. © Imagn Images Arizona Cardinals

• Starter: Jacoby Brissett (im Bild)

• Backup: Kyler Murray

• Practice Squad: Kedon Slovis © Imagn Images Baltimore Ravens

• Starter: Lamar Jackson (im Bild)

• Backups: Tyler Huntley, Cooper Rush © Imagn Images Buffalo Bills

• Starter: Josh Allen (im Bild)

• Backup: Mitch Trubisky

• Practice Squad: Shane Buechele © ZUMA Press Wire Carolina Panthers

• Starter: Bryce Young (im Bild)

• Backup: Andy Dalton, Hendon Hooker © 2025 Getty Images Chicago Bears

• Starter: Caleb Williams (im Bild)

• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent © 2024 Getty Images Dallas Cowboys

• Starter: Dak Prescott (im Bild)

• Backup: Joe Milton III

• Practice Squad: Will Grier © USA TODAY Network Denver Broncos

• Starter: Bo Nix (im Bild)

• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger © 2025 Getty Images Detroit Lions

• Starter: Jared Goff (im Bild)

• Backup: Kyle Allen

• Practice Squad: C.J. Beathard © Icon Sportswire Green Bay Packers

• Starter: Jordan Love (im Bild)

• Backup: Malik Willis

• Practice Squad: Clayton Tune © Imagn Images Houston Texans

• Starter: Davis Mills (im Bild)

• Backup: Graham Mertz (Rookie)

• Verletzt: C.J. Stroud © ZUMA Press Wire Indianapolis Colts

• Starter: Daniel Jones (im Bild)

• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie) © 2024 Getty Images Jacksonville Jaguars

• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)

• Backup: Nick Mullens

• Practice Squad: Carter Bradley © 2025 Getty Images Kansas City Chiefs

• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)

• Backups: Gardner Minshew

• Practice Squad: Chris Oladokun © IMAGO/Imagn Images Las Vegas Raiders

• Starter: Geno Smith (im Bild)

• Backups: Aidan O'Connell, Kenny Pickett

• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie) © 2025 Getty Images Los Angeles Chargers

• Starter: Justin Herbert (im Bild)

• Backup: Trey Lance

• Practice Squad: DJ Uiagalelei © ZUMA Press Wire Los Angeles Rams

• Starter: Matthew Stafford (im Bild)

• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett © 2025 Getty Images Miami Dolphins

• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)

• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie) © 2025 Getty Images New England Patriots

• Starter: Drake Maye (im Bild)

• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito © ZUMA Press Wire New Orleans Saints

• Starter: Tyler Shough (im Bild)

• Backup: Spencer Rattler

• Practice Squad: Jake Haener © 2023 Getty Images Philadelphia Eagles

• Starter: Jalen Hurts (im Bild)

• Backups: Tanner McKee, Sam Howell

• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie) © Imagn Images San Francisco 49ers

• Starter: Brock Purdy (im Bild)

• Backup: Mac Jones

• Practice Squad: Adrian Martinez

• Verletzt: Kurtis Rourke (Rookie) © 2025 Getty Images Seattle Seahawks

• Starter: Sam Darnold (im Bild)

• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock © 2025 Getty Images Tampa Bay Buccaneers

• Starter: Baker Mayfield (im Bild)

• Backup: Teddy Bridgewater

• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie) © Imagn Images Tennessee Titans

• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)

• Backup: Brandon Allen

• Practice Squad: Trevor Siemian

• Verletzt: Will Levis © 2025 Getty Images Washington Commanders

• Starter: Marcus Mariota (im Bild)

• Backup: Josh Johnson

• Verletzt: Jayden Daniels

Wenn eine Franchise ihrem Quarterback mehr als 50 Millionen US-Dollar pro Jahr zahlt, ist die Erwartung klar: Er soll das Team führen und die Chancen auf einen tiefen Playoff-Run deutlich steigern. Doch mit Purdy sind diese Chancen eher gefährdet.