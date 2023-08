Anzeige

Die Offense der Cincinnati Bengals gehört zu den besten der Liga. Doch wie lange noch? Für ein Trio steht bald der Zahltag an - und alle Leistungsträger wird man wohl nicht halten können. Das bestätigte der Besitzer der Bengals indirekt.

von Kai Esser

Quarterback Joe Burrow und seine Wide Receiver Ja'Marr Chase, Tee Higgins und Tyler Boyd bilden die gefürchtete Passing Offense der Cincinnati Bengals. In der Breite wie in der Spitze mehr Qualität in der NFL zu finden, dürfte äußerst schwer werden.

Nicht nur deshalb wünschen sich die Fans der Franchise, dass die Offense in dieser Form zusammenbleibt. Mit gleich mehreren anstehenden Vertragsverlängerungen stehen die Chancen dafür aber nicht wirklich groß.

Das räumte Bengals-Besitzer Mike Brown via "ESPN" ein. "Wir haben ganz hervorragende Spieler, die alle gefüttert werden wollen. Das ist eine Herausforderung."

Burrow verdient bereits ab 2024 deutlich mehr im fünften Jahr seines Rookie-Deals, sein neuer Vertrag ab 2025 wird dann vermutlich rekordverdächtig ausfallen. Higgins' Vertrag hingegen läuft nach dieser Saison aus, genauso wie der von Boyd. Einzig bei dem 2021 in der ersten Runde gedrafteten Chase steht zeitnah noch kein Zahltag an.