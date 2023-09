Anzeige

DeAndre Hopkins verdient als Receiver in der NFL Millionen. Dennoch zieht es ihn nun erneut an die Uni.

Neuigkeiten von DeAndre Hopkins: Der Wide Receiver der Tennessee Titans hat sich erneut als Student an der Clemson University eingeschrieben. Der 31-Jährige, der einst bei den Clemson Tigers am College spielte, studiert im Rahmen von Online-Kursen Park-, Erholungs- und Tourismusmanagement.

Von 2010 bis 2012 war der Passempfänger für Clemson aktiv, ehe er in die NFL wechselte. In der Offseason wurde er von den Arizona Cardinals entlassen und unterzeichnete bei den Tennessee Titans einen Zweijahresvertrag, der ihm alleine in der laufenden Saison zwölf Millionen US-Dollar einbringt.

Dennoch hat sich Hopkins nun dazu entschieden, seine Zeit auch in seine eigene Bildung zu investieren.

Publik wurde das erneute Studenten-Dasein des fünfmaligen Pro Bowlers durch Justin Roberton, stellvertretender Redakteur von Clemsons Studentenzeitung "The Tiger".