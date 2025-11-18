Der 23-Jährige brachte vier von 16 Pässen an den eigenen Mitspieler. Für 47 Yards. Zudem eine üble Interception, die das Spiel zugunsten der Ravens drehte (23:16). Sein Quarterback-Rating lag bei 13,5. Eines der schwächsten Debüts der Geschichte. Hätte er jeden Ball gespiked, hätte er eine bessere Bewertung gehabt.

In Week 11 war es dann so weit. Shedeur Sanders durfte seine ersten Minuten als Quarterback der Cleveland Browns im Divisionsduell gegen die Baltimore Ravens feiern. QB Dillon Gabriel musste mit einer Gehirnerschütterung den Platz verlassen.

Shedeur Sanders: "Ich habe nicht gut gespielt"

Der Fünftrundenpick aus Colorado zeigte sich auf der Pressekonferenz einsichtig: "Ich denke, ich habe nicht gut gespielt".

Und weiter: "Ich denke, ich habe überhaupt nicht gut gespielt. Ich denke, da gibt es einiges, was wir unter der Woche aufarbeiten müssen. Allein um warm zu werden und sich mit den Wide Receivern wie Jerry Jeudy einzuspielen. Die Routen mehr einstudieren. Ich glaube, mein Ball auf ihn im Spiel war mein erster Pass überhaupt auf ihn in diesem Jahr. Abgesehen davon müssen wir insgesamt mit dem Verständnis in die Woche gehen, uns eine Woche vernünftig vorzubereiten - was ich gerne machen werde".

Eine kleine Kritik auch an seine Vorbereitung auf das Spiel. Denn wie Head Coach Kevin Stefanski bereits zugab, hatte Sanders kaum Trainingseinheiten mit der Starting Offense. Wenig verwunderlich, dass diese dann nicht eingespielt ist.

Angesprochen auf sein schwaches QB Rating erwiderte Sanders: "Ich denke, jeder hat gesehen wie hart es insgesamt einfach war. Es war ein harter Tag. Für alle. Ich habe mich dennoch gefreut einfach wieder auf dem Platz zu stehen. Ich habe das erste Mal seit Colorado einen Hit kassiert. Dieses Gefühl wieder zu haben ist gut. Es erfüllt mich auf dem Rasen zu sein. Ich bin dafür gemacht.