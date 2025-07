Dak Prescott von den Dallas Cowboys mit viel Selbstkritik: "Niemand ist enttäuschter als ich"

Dak Prescott und die Dallas Cowboys wurden in den Playoffs meist nicht den Erwartungen gerecht. Dies ärgert niemanden mehr als ihn selbst.

von Oliver Jensen

Dak Prescott gilt als ein Quarterback, der in der regulären Saison konstant gute Leistungen abliefert, dafür aber in den Playoffs seine Probleme hat. Seine Bilanz von 2-5 in den K.o.-Spielen untermauert dies. Der Passgeber der Dallas Cowboys ist sich der Kritik bewusst.

"Kritik gehört zum Beruf dazu. Das kommt mit den 60 Millionen Dollar (sein Gehalt, d. Red.). Es ist, was es ist. Und wenn ich sensibel für die Wahrheit wäre, dann hätte ich ein Problem mit dem Leben", sagte der 31-Jährige gegenüber "ProFootballTalk".

"Niemand ist verärgerter, niemand ist wütender, niemand ist darüber enttäuschter als ich. Niemand will mehr gewinnen als ich. Den Beweis erbringe ich in dem, was ich tue, in meinen Arbeitsstunden und in meinen Vorbereitungsgewohnheiten", sagte er.