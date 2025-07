Allerdings ist der Deutsch-Amerikaner nicht der einzige Passempfänger, der an einem Workout bei den "Niners" teilnahm. Auch die Wide Receiver Quintez Cephus, Grant DuBose, Ramel Keyton, Stanley Morgan und Brandon Powell waren an dem Tryout beteiligt.

Die San Francisco 49ers suchen neue Wide Receiver. Equanimeous St. Brown (28) hat daher am Montag ein Probetraining bei der Franchise aus Kalifornien absolviert. Dies berichtet unter anderem "NBC Sports".

Damit nicht genug: San Francisco hat in dieser Offseason den erfahrenen Receiver Demarcus Robinson verpflichtet, doch der könnte eine Sperre für mehrere Spiele aufgebrummt bekommen, da er wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt wird.

Es gibt viel Ungewissheit über das Receiving Corps der 49ers, da sich Brandon Aiyuk immer noch von einer Knieoperation erholt, Jauan Jennings in einem Vertragsstreit steckt und Ricky Pearsall vergangene Woche auf die Liste der körperlich nicht leistungsfähigen Spieler gesetzt wurde.

Zuletzt im Practice Squad der Saints

Equanimeous St. Brown wurde in der sechsten Runde des NFL Drafts 2018 von den Green Bay Packers gepickt und war zuletzt in der Saison 2024 im Practice Squad der New Orleans Saints tätig, für die er lediglich zwei Spiele absolvierte.

Nachdem er seine Rookie-Saison 2018 bei den Packers mit 21 Receptions für 328 Yards in zwölf Spielen beendet hatte, zog sich St. Brown während eines Vorbereitungsspiels im August 2019 eine Verletzung des Knöchels zu, die seine zweite Saison beendete, bevor sie begonnen hatte.

Die Spielzeiten 2022 und 2023 verbrachte der 28-Jährige bei den Chicago Bears. Er absolvierte bislang 62 Spiele in der NFL und fing Pässe für 928 Yards und zwei Touchdowns.