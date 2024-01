Dallas Cowboys: Cheerleader beschuldigen "respektlose" Packers-Profis

Anzeige

Die Green Bay Packers hatten den Dallas Cowboys in der Wild Card Round sportlich eine Lehrstunde erteilt. Zum Verhalten der Packers-Profis abseits des Feldes erheben die die Cowboys-Cheerleader nun jedoch schwere Vorwürfe.

Viel Grund zum Jubeln und Anfeuern hatten die Cheerleader der Dallas Cowboys am vergangenen Wochenende nicht. In der Wild Card Round setzte es für America's Team im heimischen AT&T Stadium eine heftige Pleite gegen die Green Bay Packers.

Die Cheerleader selbst störten sich während der Partie aber wohl vor allem an dem Verhalten der Packers-Profis. So meldete sich Darian Lassiter, bereits in ihrer fünften Saison als Cowboys-Cheerleaderin aktiv, in den sozialen Medien zu Wort und erklärte, warum das angebliche Verhalten der Cheeseheads so inakzeptabel war.

"Beim Spiel Cowboys gegen Packers am vergangenen Sonntag habe ich in meinen fünf Jahren als NFL-Cheerleader noch nie eine solche Respektlosigkeit der Spieler des anderen Teams gegenüber den Cheerleadern erlebt", so Lassiter.

Besonders verärgert waren sie demnach über das Verhalten der Green-Bay-Profis nach einem von ihnen erzielten Touchdown. „Sie kamen zu uns, als wir am Spielfeldrand standen und uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmerten, und fingen an, uns anzuschreien." Dies taten die Sportler demnach von Angesicht zu Angesicht.