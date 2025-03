Rentiert hat sich der Deal für Dallas damals nicht. Aber ist das der Grund dafür, in den Jahren danach keinen Star-Free-Agent mehr unter Vertrag zu nehmen?

In der NFL Free Agency im Jahr 2015 nahmen die Cowboys zuletzt einen externen Free Agent unter Vertrag, der mehr als sechs Millionen US-Dollar Jahresgehalt kostete.

Bei den Dallas Cowboys ist ein besonderes Ereignis nun auch rund zehn Jahre her. Ein Ereignis, das symptomatisch dafür steht, dass die Franchise im vergangenen Jahrzehnt stets hinter den eigenen Erwartungen geblieben ist.

"Zehn Jahre ist es schon her." Ein Satz, den man in der Regel in Verbindung mit einem Ereignis wie dem Super-Bowl-Sieg oder dem Karriere-Ende eines bestimmten Spielers bringt.

Die Dallas Cowboys verhalten sich bislang äußerst zurückhaltend in der Free Agency. Wie schon in den vergangenen Jahren. Das muss sich ändern. Ein Kommentar.

Ja, die Cowboys waren zwar bislang nicht untätig, aber der ganz große Name ist eben nicht dabei. Durch Javonte Williams (drei Millionen US-Dollar für ein Jahr) und Robert Jones (bis zu 4,75 Millionen US-Dollar für ein Jahr) wurden die Engpässe auf den Positionen des Running Backs und des Guards erst einmal bedient.

Dallas Cowboys: Die Konkurrenz schläft nicht

Andere Teams wie die Los Angeles Chargers (Running Back Najee Harris für neun Millionen US-Dollar in einem Jahr) oder die Green Bay Packers (Guard Aaron Banks für 77 Millionen in vier Jahren) haben da deutlich tiefer in die Tasche gegriffen.

Auch wenn Banks als linker Guard zum Einsatz kommt und die Cowboys nach dem Karriereende von Zack Martin einen rechten Guard benötigen, zeigt es doch, was in Dallas im Vergleich zur Konkurrenz falschläuft.

Jones spart an allen Ecken, um dann wieder fragwürdig hohe Verträge wie in der Vergangenheit bei Ezekiel Elliott oder Dak Prescott durchzudrücken.

Es ist der falsche Weg. Der Markt gibt viele Optionen her, die den Baustellen der Cowboys ein Ende bereiten würden. Jones und Co. müssten dafür jedoch Geld in die Hand nehmen.

Vielleicht nicht unbedingt auf der Position des Running Backs, aber allein in Mekhi Becton, Will Fries oder Teven Jenkins sind Top-Guards auf dem Markt.