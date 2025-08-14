Zwischen den Dallas Cowboys und Micah Parsons herrscht weiterhin Funkstille. Doch zur Verwunderung der Cowboys-Fans, hat Besitzer Jerry Jones offenbar kein gesteigertes Interesse daran, dass sich das ändert.

Die Dallas Cowboys und ihr Star-Edge-Rusher Micah Parsons befinden sich weiterhin in einer Patt-Situation bezüglich einer Vertragsverlängerung.

Während Parsons seit Beginn des Training Camps nicht an den Einheiten teilnimmt und vor zwölf Tagen öffentlich einen Trade gefordert hat, zeigt Teambesitzer Jerry Jones keine Dringlichkeit in den Verhandlungen.

Jones betonte am Mittwoch, dass es keinen festen Termin für eine Einigung gebe, insbesondere nicht im Hinblick auf den Saisonstart am 4. September gegen die Philadelphia Eagles. "Nein, überhaupt nicht", antwortete er auf die Frage, ob der Opener eine Deadline darstelle.

"Man hat keine Fristen, wenn man unter einem Vertrag spielt", ergänzte er und verwies darauf, dass Parsons derzeit unter seiner Fifth-Year-Option für 24 Millionen Dollar spiele. Jones zeigte sich zuversichtlich, dass Parsons in Woche 1 spielen werde, und sagte: "Alles, worauf man sich stützen kann, sind Verträge."

Er lobte zudem Parsons' Präsenz im Camp, obwohl dieser nicht trainiert: "Ich freue mich, dass er hier gewesen ist.