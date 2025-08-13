NFL: Dominik Eberle lobt deutschen Kicker Lenny Krieg und prophezeit einen Rekord

Dominik Eberle ist bislang der erfolgreichste deutsche NFL-Kicker. Lenny Krieg wandert aktuell auf seinen Spuren. Eberle schätzt seine Chancen im Interview ein. von Mike Stiefelhagen Zwischen 2020 und 2022 war Dominik Eberle in der NFL als Kicker tätig und für verschiedene Franchises unterwegs. Der gebürtige Fürther kickte für die Las Vegas Raiders, Carolina Panthers, Detroit Lions, Houston Texans und Green Bay Packers. Zuvor war er im College Football für die Universität von Utah State erfolgreich. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason gibt's LIVE und im RELIVE auf Joyn Eberle kennt das Business, hat einige Hoch- aber auch Tiefpunkte erlebt. Mit Lenny Krieg versucht aktuell der nächste deutsche Kicker in der NFL sein Glück. Krieg ist bei den Atlanta Falcons unter Vertrag und kämpft gegen den etablierten Younghoe Koo um einen Platz im Kader. In der ersten Preseason-Woche durfte Krieg performen und verwandelte unter anderem ein Field Goal zielsicher aus 57 Yards. Im ran-Interview schätzt Eberle die zukünftigen Chancen von Krieg ein und gibt Tipps für dessen weiteren Weg.

Eberle: Kriegs NFL-Traum endet nicht mit Falcons-Entscheidung Dominik Eberle über ... ... das Duell mit Falcons-Kicker Younghoe Koo: "Am Ende des Tages ist es kein Duell untereinander, sondern ein Duell mit dir selber. Als Kicker versuchst du nie rüber zu schielen, oder darauf zu achten, ob der andere einen verpasst hat oder wie es bei ihm läuft. Man legt den vollen Fokus auf sich. Es geht in jedem Moment in einem 1 gegen 1 gegen dich allein. Es zählt nur der nächste anstehenden Kick." ... ein Worst-Case-Szenario von Krieg, sollte er das Duell mit Koo verlieren: "In der Preseason beobachten sich alle Teams gegenseitig. Bedeutet, sollte Krieg performen, aber von den Falcons entlassen werden, evaluieren sofort die anderen 31 Teams, ob Krieg für deren Roster ein Upgrade wäre. Ein Cut bedeutet noch lange nicht, dass der NFL-Traum vorbei ist. Man hinterlässt mit jedem Kick eine Bewerbung für andere Teams. Da muss man geduldig bleiben und dem Prozess vertrauen. Auf der Kicker-Position ist es ultra schwierig, langfristig erfolgreich zu sein. Weil es eben nur so wenig Plätze gibt. Aber durch einen möglichen Rückschlag ist noch lange nicht ein Traum vorbei." ... das Wichtigste in so einer Druckphase und wie man es schafft, in so einer zu performen: "Selbstverständlich hilft nichts mehr als eine konstante gute Leistung. Also braucht man Fokus, um die Kicks reinzuhauen und auch die Ruhe zu bewahren. Man lernt mit jeder Einheit sehr viel und auch seine Mitspieler kennen. Man muss sich mit dem Long-Snapper und Holder einspielen. Wichtig ist, sich selbst zu vertrauen und nicht alles über Bord zu werfen, wenn mal was nicht klappt. Vertrau' dem Schwung, vertrau deiner Arbeit, deiner Vorbereitung, die du schon die ganze Offseason über durchgestanden hast, um jetzt optimal zu performen." ... das Field Goal aus 57 Yards in der ersten Preseason-Woche von Lenny Krieg: "Den hat er echt gut getroffen. Besser geht es kaum. Ein gutes Beispiel für die enorme Power in seinem Bein und seine positive Entwicklung."

Field Goals: Eberle prophezeit neuen NFL-Rekord ... die Field Goals in der Preseason: "Ja, hier wird natürlich viel probiert. Hier versuchen Teams natürlich auch mal Kicks aus einer größeren Distanz, um für den Ernstfall zu üben oder das Kick-Team schon mal auf so eine Druck-Situation vorzubereiten. Hier erleben wir viel öfter Kick-Versuche, die einem Regular-Season-Spiel vielleicht gar nicht erst probiert werden." ... das Field Goal aus 70 Yards von Jaguars-Kicker Cam Little, welches nicht als NFL-Rekord zählt, weil es in der Preseason war: "Am Ende des Tages ist Little einer der besten jungen Kicker der Liga. Er wird weiterhin zeigen, dass er so ein starkes Bein hat. Es ist egal, ob das Ding in der Preseason zählt oder nicht. Er wird es auch in der Regular Season schaffen."

