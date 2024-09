Dallas Cowboys: Kritik an Dak Prescott "Blasphemie" - Brandin Cooks holt zum Rundumschlag aus

Anzeige

Immer wieder gibt es Kritik an Dak Prescott von den Dallas Cowboys. Nun holt sein Receiver Brandin Cooks zum Rundumschlag gegen Kritiker aus und stellt sich vor seinen Spielmacher.

Es ist beileibe nicht einfach, bei den Dallas Cowboys zu spielen.

"Americas Team" steht fast immer im Fokus, egal wie die Leistungen auf dem Platz sind. Und noch mehr im Fokus steht der Quarterback, Dak Prescott. Trotz einer hervorragenden Saison 2023 musste sich Prescott wegen des peinlichen Ausscheidens in der Wild Card Round einiges anhören.

Nun stellt sich sein Teamkollege Brandin Cooks vor seinen Quarterback - und greift zu drastischer Wortwahl. "Das ist pure Blasphemie", so der Wide Receiver bei "The Athletic". "Es ist unglaublich. Der Kerl liefert jedes Jahr Zahlen, jedes Jahr führt er sein Team an." Ob Cooks jedoch das Wort "Blasphemie" wirklich so meint? Blasphemie beschreibt das Verhöhnen einer Gottheit.

"Er kann nicht alles alleine machen", fährt Cooks fort und zieht vergleiche mit den Besten. "Ich habe mit Tom Brady und Drew Brees gespielt. Aber die hatten auch Hilfe."