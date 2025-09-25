Daniel Jones: Warum ich mich beim Quarterback der Indianapolis Colts entschuldigen muss

Vor Saisonbeginn erschien auf ran ein sehr kritischer Kommentar zu Daniel Jones. Nun allerdings begeistert der Quarterback der Indianapolis Colts Woche für Woche. Wir geben zu: Unsere Einschätzung war falsch. von Oliver Jensen, Es gibt Kommentare, die hätte man sich rückblickend lieber sparen können - und die eine Entschuldigung erfordern. Als die Indianapolis Colts die Entscheidung trafen, Daniel Jones anstelle von Anthony Richardson zum Starting-Quarterback zu ernennen, hatte ich kein Verständnis dafür. In meinem Kommentar bezeichnete ich dies sogar als "Farce". Verfolge die NFL auf Joyn Immerhin stand ich mit dieser Meinung nicht alleine da. Viele Fans der Colts waren fassungslos und bezeichneten diese Entscheidung als eine Schande. Doch ich will die Fehler nicht bei anderen suchen, sondern bei mir selbst.

Warum ich Jones so kritisch gesehen habe? Als Quarterback der New York Giants war er gescheitert. Fünf seiner sechs Spielzeiten (die Playoff-Saison 2022 ausgeklammert) waren schwach. Seine Bilanz von 24-44-1 als Starter war die niedrigsten Siegquote unter den Giants-Quarterbacks mit mindestens 50 Starts seit 2019.

Daniel Jones stand bei den New York Giants stark in der Kritik, blüht nun aber bei den Indianapolis Colts auf © 2025 Getty Images

Und dann ist Jones auch noch ein Mensch, der einfach nicht selbstbewusst rüberkommt. Er wirkt unscheinbar, nicht wie ein lautstarker Führungsspieler, der ein Quarterback im Idealfall zu sein hat. Doch all meine Einschätzungen waren (zumindest Stand heute) völlig daneben! Daniel Jones ist bislang die große Sensation der NFL Saison 2025.

Daniel Jones ist der Erfolgsgarant der Colts In allen drei bisherigen Saisonspielen führte der 28-Jährige seine Colts zum Sieg. Seine 816 Passing-Yards sind der drittbeste Wert der Liga. Superstars wie Josh Allen (755 Yards, Platz 8) und Patrick Mahomes (669 Yards, Platz 13) rangieren hinter ihm. Die Colts sind das erste Team in der Geschichte der NFL, das bei seinen ersten zehn Ballbesitzen der Saison punktete. Die 103 Punkte in den ersten drei Spielen sind die meisten zu Beginn einer Saison in der Geschichte der Franchise. Dies ist nicht nur der Verdienst von Jones. Die starke Offensive Line (nur zwei Sacks) und Running Back Jonathan Taylor (338 Rushing-Yards, Platz 1 der NFL) sind ebenfalls zu nennen. Doch Jones ist ein großer Bestandteil des erfolgreichen Saisonstarts.