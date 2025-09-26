Die Seattle Seahawks haben zum Auftakt der vierten Spielwoche der NFL -Saison 2025 einen eminent wichtigen Sieg gefeiert. Das Team um Quarterback Sam Darnold gewann auswärts beim Division-Rivalen Arizona Cardinals mit 23:20 .

Zum Auftakt des vierten Spieltages der NFL treffen die Arizona Cardinals auf die Seattle Seahawks. Am Ende triumphierten die Gäste - auch dank eines bösen Kickoff-Patzers.

Damit feierten die Seahawks ihren dritten Sieg in Folge und stellten auf eine Bilanz von 3-1. Die Cardinals hingegen mussten ihre zweite Niederlage nacheinander hinnehmen und stehen nun bei zwei Siegen und zwei Niederlagen. Zudem verloren sie die ersten direkten Division-Duelle gegen Seattle und die San Francisco 49ers.

Umjubelter Held beim Seattle-Sieg war Kicker Jason Myers, der mit auslaufender Uhr ein Field Goal aus 52 Yards verwandelte. Dass er aber überhaupt die Chance dazu bekam, hatte sich Arizona auch selbst zuzuschreiben.

Denn mit nur noch 28 Sekunden auf der Uhr glichen die Cardinals zunächst durch einen Touchdown-Pass von Kyler Murray auf Emari Demercado zum 20:20 aus, dann aber patzte Kicker Chad Ryland beim Kickoff schwer. Sein Versuch erreichte nicht die Landing Zone innerhalb der 20-Yard-Markierung, sondern kam bereits davor zu Boden.