Anzeige
erstes europa-spiel der saison

NFL interveniert vor Dublin-Game bei Plänen der Pittsburgh Steelers - Fans außer sich

  • Veröffentlicht: 25.09.2025
  • 07:34 Uhr
  • ran.de

In Woche vier der NFL-Saison gibt es das erste Spiel in Europa. Es ist eine Premiere, denn nie zuvor gab es ein Spiel der Regular Season in Irland. Doch im Vorfeld sorgen äußere Umstände bei Fans der Pittsburgh Steelers, die in Dublin auf die Minnesota Vikings treffen, für Unmut.

Eigentlich sollte das erste NFL-Regular-Season-Spiel in Irland ein Fest für alle Football-Fans werden. Doch bei den Pittsburgh Steelers herrscht dicke Luft. Der Ärger richtet sich gegen die Liga.

Denn das Team wollte laut "Pittsburgh Post-Gazette" ursprünglich bereits früh in der Woche nach Dublin reisen, um sich optimal vorzubereiten. Doch die NFL lehnte ab. Beide Teams sollen wohl zum gleichen Zeitpunkt anreisen.

Die Begründung? Unklar. Dem Bericht zufolge könnte es der NFL um Chancengleichheit gehen. Doch die Steelers und Vikings absolvierten ihr vergangenes Spiel zeitgleich, hätte Minnesota ebenfalls eine frühe Anreise gewollt, wäre dies möglich gewesen.

Für Fans, die ohnehin gerne ihren Zorn an die NFL richten, ein gefundenes Fressen. Nachdem es erst Kritik an den Steelers hagelte, richtet sich der Frust vieler Fans mittlerweile direkt an die Liga. Auf Social Media wird die Entscheidung scharf kritisiert.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

Die Frustration der Steelers-Fans hat einen Hintergrund: Bereits 2013 reiste das Team erst am Donnerstag zu einem Spiel nach London – mit fatalen Folgen. Ex-Quarterback-Legende Ben Roethlisberger gab später zu, dass das Team "völlig erschöpft" war. Auch Cameron Heyward erinnerte sich daran, wie Coaches während Meetings eingenickt seien. Die Steelers verloren das Spiel damals mit 27:34. Die Angst vor einem Deja-vu bei der Irland-Reise ist also durchaus berechtigt.

Mehr News und Videos
imago images 1065429268
News

Gewinner & Verlierer: Bodenloser Head Coach und ein Deja-Vu

  • 25.09.2025
  • 09:05 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 25.09.2025
  • 08:27 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Atlanta Falcons at Carolina Panthers Sep 21, 2025; Charlotte, North Carolina, USA; Atlanta Falcons quarterback Michael Penix Jr. (9) warms up before a game betwee...
News

Penix oder Cousins? Entscheidung der Falcons steht

  • 25.09.2025
  • 08:14 Uhr

NFL Week 4: Die Vorschau zu Cleveland Browns at Detroit Lions

  • Video
  • 06:51 Min
  • Ab 0
Jaxson Dart startet bei den Giants
News

Giants: Chance für Rookie Dart - Wilson muss auf die Bank

  • 24.09.2025
  • 23:09 Uhr
Denver Broncos v New Orleans Saints
News

Hall of Fame 2026: Drew Brees direkt auf der Kandidaten-Liste

  • 24.09.2025
  • 22:35 Uhr
imago images 1064133129
News

Brady erzürnt mit Hunde-Aussagen: PETA reagiert schockiert

  • 24.09.2025
  • 21:06 Uhr

NFL: Chiefs oder Ravens? Wer wird den Horrorstart abwenden?

  • Video
  • 04:49 Min
  • Ab 0

Rapoport zum QB-Beben der New York Giants: "Es musste jetzt passieren"

  • Video
  • 01:59 Min
  • Ab 0
Kelce Reid
News

Chiefs: Hitzige Auseinandersetzung zwischen Kelce und Reid

  • 24.09.2025
  • 18:50 Uhr