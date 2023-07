Geht er zu den Buffalo Bills? Zu den Kansas City Chiefs? Oder doch zu den New England Patriots, die seit Jahren einen Nummer-eins-Receiver so schmerzlich vermissen?

So habe Hopkins häufig im Training mit Abwesenheit geglänzt und nur am Game Day performt, womit er für die anderen Spieler kein gutes Vorbild abgegeben hat.

Erschwerend kommt offenbar hinzu: Bei zahlreichen Team-Verantwortlichen sollen laut "The Athletic" und "Sports Illustrated" auch anhaltende Zweifel an der Einstellung des Receivers bestanden haben, die bereits ein Grund für den Trade zu den Cardinals 2020 gewesen sein sollen.

Ryan Tannehill wurde aufgrund seines hohen Gehalts im letzten Vertragsjahr rund um den Draft zum Trade angeboten, auch eine Entlassung soll zwischenzeitlich im Raum gestanden haben.

Dennoch wird der 34-Jährige in der kommenden Saison wieder starten und soll Hopkins 1000+ Receiving Yards bescheren - auch, weil es dahinter an Erfahrung und Konstanz mangelt.

Malik Willis wurde im Vorjahr in der dritten Runde gedrafted, enttäuschte bei seinen bisherigen Auftritten aber massiv und könnte seine Rolle als Backup bereits an den diesjährigen Zweitrundenpick Will Levis verloren haben. Letzterer wird nach den ersten Eindrücken aber auch noch Zeit benötigen, um sich an das Niveau in der NFL zu gewöhnen.

Insgesamt wirkt es, als hätten sich die Titans mit dem nötigen Geld für Hopkins kurzfristig Zeit erkauft. Zwar wurde die Offense deutlich aufgewertet und der direkte Rebuild vermieden, in Euphorie sollte aber niemand verfallen.