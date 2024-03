NFL: Tom Brady brach vor Mitspielern offenbar in Tränen aus

Anzeige

Bis heute ist "Deflategate" ein dunkler Fleck in der Karriere von Tom Brady. Ein ehemaliger Mitspieler berichtet nun, wie verzweifelt der Superstar nach Bekanntwerden der Vorwürfe war.

Kurz vor dem Super Bowl im Februar 2015 bekam der Legendenstatus von Tom Brady einige deutliche Kratzer ab.

Im Zuge des "Deflategate"-Skandals wurde Brady beschuldigt, im AFC Championship Game desselben Jahres gegen die Indianapolis Colts die Anweisung erteilt zu haben, Luft aus dem Spielball zu lassen, um dadurch einen Vorteil zu bekommen.

Nach einer Untersuchung sprach die NFL Brady später schuldig, er wurde für vier Spiele gesperrt. Und auch die Patriots wurden bestraft. Die Franchise musste eine Million Dollar Geldstrafe zahlen und verlor zwei Picks im Draft 2016.

Nun hat Bradys damaliger Mitspieler Darrelle Revis enthüllt, wie der inzwischen als "GOAT" anerkannte Quarterback seinem Team nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegenübertrat.

"Als Deflategate passierte und Tom die Schlagzeile der ganzen Situation war, hat er sich an uns als Team gewandt", sagte Revis in einer kürzlich ausgestrahlten Folge der Apple-Serie 'The Dynasty: New England Patriots'.