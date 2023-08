Denver Broncos: Nathaniel Hackett wehrt sich nach Kritik von Sean Payton

"Ich bin schon mein ganzes Leben in diesem Business", erklärt der jetzige Offensive Coordinator der New York Jets.

Hackett von Giftpfeilen nicht überrascht

Dass es solche Kommentare aus Denver geben würde, hat den Vertrauten von Aaron Rodgers nicht überrascht. "Überraschend war eher, dass sie jetzt schon gekommen sind. Eigentlich hatte ich sie erst vor Woche fünf erwartet", erzählt Hackett.

In jener Woche fünf stehen sich nämlich die New York Jets und Denver Broncos gegenüber. "Also bin ich ganz froh, dass wir das jetzt schon aus dem Weg haben", schmunzelte er am Ende doch noch.