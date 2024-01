Anzeige

Das Spiel zwischen den Cowboys und den Lions in Week 17 hat für jede Menge Diskussionen gesorgt. Die NFL hat nun eine Klarstellung verschickt.

Die Detroit Lions haben in Week 17 für jede Menge Wirbel gesorgt, für Diskussionen. Und eine Klarstellung durch die NFL.

Bei einer Two-Point-Conversion gegen die Dallas Cowboys bei 19:20 hatte Offensive Tackle Taylor Decker den Ball gefangen. Die Schiedsrichter entschieden aber auf ein "illegal touching" von Decker.

Er habe sich nicht als "eligible", also als möglicher Passempfänger, bei den Schiedsrichtern angemeldet, so die Begründung. Was die Lions allerdings anders sehen.

Als Folge der Diskussionen, wer sich nun als "eligible" gemeldet hat und wer nicht, verschickte die NFL ein Memo an alle Trainer und General Manager inklusive eines Links zu einem Video über die besagte Szene.

"Zur Erinnerung für Teams und Spieler: Ein Offensivspieler mit den Nummern 50 bis 79 oder 90 bis 99 darf sich als zulässiger Passempfänger aufstellen", erklärte NFL-Vizepräsident Walt Anderson laut "NBC Sports" in dem 1:45-minütigen Video.