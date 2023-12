So weit, so normal. Wie die Niederlage zu Stande kam, war allerdings höchst ungewöhnlich.

Die Detroit Lions haben in der Nacht auf Sonntag trotz eines späten Touchdowns von Amon-Ra St. Brown mit 19:20 bei den Dallas Cowboys verloren .

Die Detroit Lions verlieren wegen einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung in Dallas. Offenbar haben die Referees zwei Spieler verwechselt. ran beantwortet die wichtigsten Fragen.

Die Lions hätten nun locker per Extrapunkt ausgleichen können, aber Head Coach Dan Campbell wollte den Sieg ohne Verlängerung. Und das auf dramatische Art und Weise. Die Lions entschieden sich für eine Two-Point Conversion und ein Trick Play. Goff passte auf Offensive Tackle Taylor Decker, der den Ball auch fing.

Kurz vor dem Ende des Spiels in Dallas fing Receiver Amon-Ra St. Brown einen Pass von Quarterback Jared Goff unmittelbar vor der Endzone und verkürzte per Touchdown aus Sicht der Lions auf 19:20.

Was ist passiert?

Statt zwei Punkte für die Lions zu geben, entschieden die Schiedsrichter aber auf ein "illegal touching" von Decker. Der Grund: Decker habe sich nicht als "eligible", also als möglicher Passempfänger, bei den Schiedsrichtern angemeldet. Was die Lions allerdings anders sehen.

"Ich habe exakt das gemacht, was der Trainer mir gesagt hat. Ich bin zum Schiedsrichter gelaufen und habe 'Report' gesagt", erklärte Taylor Decker.

Was sagen die Beteiligten?

Was sagen die Experten?

Ähnlich schätzte der NFL-Schiedsrichter-Experte John Parry die Situation für "ESPN" ein. "Ich glaube nicht, dass Brad Allen Taylor Decker erkannt hat", sagte der frühere NFL-Referee: "Ich glaube, er sieht Skipper von der Bank kommen und folgt ihm den ganzen Weg in die Line of Scrimmage. Ich denke, Decker versucht auf sich aufmerksam zu machen und ihm zu sagen, dass er in diesem Play ebenfalls zu den Spielern gehört, die 'eligible' sind."

Auch der ehemalige Offensive Tackle Mitchell Schwartz ging bei X/Twitter von einer Verwechslung der beiden Spieler durch den Schiedsrichter aus.

"Das Problem bei diesem Play ist, dass es natürlich ein Geheimnis sein soll, dass der Spieler der reinkommt, nicht eligible ist. Decker möchte nicht zu offensichtlich anzeigen, dass er es ist. Also hat der Schiedsrichter automatisch gedacht, dass es die Nummer 70 ist, obwohl es Decker war, der sich anmeldete. Was für ein Fehler", schrieb Schwartz.