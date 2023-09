Detroit Lions: Diesen Rodgers-Rekord könnte Jared Goff brechen

Bei Goff steht derzeit noch die 359 - drittbester Wert in der Liga-Geschichte. Nach seinem letzten Pick warf der 28-Jährige in der vergangenen Spielzeit noch 324 Pässe. Beim Saison-Auftakt-Sieg gegen die Kansas City Chiefs kamen weitere 35 ohne Interception hinzu.

Seine letzte Interception warf der Signal Caller in Woche neun der vergangenen Saison gegen die Green Bay Packers. Deren damaliger Quarterback - Aaron Rodgers, jetzt bei den New York Jets - hält bis heute die Bestmarke.

Ohnehin zeigte Goff eine ordentliche Partie. Gegen die Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes kamen bei ihm 22 von 35 Pässen an - das entspricht einer Completion-Rate von 62,9 Prozent.

Für den alleinigen Rekord fehlen Goff also noch 44 Pässe in die Hände seiner Lions-Mitspieler. Weiter an diesem Vorhaben arbeiten kann der Spielmacher in Woche zwei.

Da trifft Detroit im heimischen Ford Field auf die Seattle Seahawks.

Die Seahawks treffen vor dem Duell mit den Lions erst aber noch morgen (22:25 Uhr) zuhause auf die Los Angeles Rams.