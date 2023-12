Detroit Lions schlagen Denver Broncos - Jared Goff und Amon-Ra St. Brown brillieren

Doch Goff war nicht der einzige Lion, der glänzen konnte. Gleich drei seiner Pässe brachte der Quarterback bei Rookie-Tight-End Sam LaPorta unter. Dazu fing Wide Receiver Amon-Ra St. Brown einen Touchdown-Pass und konnte insgesamt sieben Receptions für 112 Yards auf das Scoreboard bringen. Es war der siebte Touchdown des Deutschen in der laufenden Saison, seine Bestmarke aus der vorherigen Saison hat er damit bereits übertrumpft.

Die Detroit Lions sind zurück! Nachdem das Team um Head Coach Dan Campbell in der vergangenen Woche eine bittere Niederlage gegen die Chicago Bears einstecken musste, durften sich die Lions über einen deutlichen 42:17-Sieg gegen die Denver Broncos freuen.

Die Detroit Lions feiern in Woche 15 einen dominanten Sieg gegen Denver. Der Quarterback, ein Rookie und ein Deutscher können dabei glänzen. Auch die Colts haben Grund zur Freude.

Die Denver Broncos kamen dagegen nicht ins Rollen. Spielmacher Russell Wilson brachte 18 Pässe für 223 Yards und einen Touchdown an den Mann, zudem lief er einmal selbst in die Endzone.

Mit einer Bilanz von 10:4 thront Detroit an der Spitze der NFC North und könnte den Playoff-Spot bereits sicher haben, wenn andere Ergebnisse in Woche 15 günstig ausfallen. Die Broncos rangieren mit einer Bilanz von 7:7 auf Rang zwei in der AFC West.