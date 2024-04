Denn auch Patrick Mahomes ist nicht aus Titan. Der Chiefs-Spielmacher hat in seiner Karriere zwar erst ein paar Dutzend Snaps verpasst, allerdings kann sich das jederzeit ändern. Tom Brady, der seinerzeit eigentlich nie verletzt war, musste beispielsweise die ganze Saison 2008 aussetzen.

Carson Wentz unterschrieb am 1. April einen Einjahresvertrag bei den Kansas City Chiefs. Was sich später doch nicht als Aprilscherz herausstellte, wie manche Kommentare auf Social Media vermutet hatten, ist eigentlich "nur" Dienst nach Vorschrift. Schließlich kann sich auch Kansas City nicht erlauben, keinen Backup-Quarterback zu haben.

Ominöse vier Snaps dauerte die Saison 2023 für Aaron Rodgers bei den New York Jets, ehe sie von einem Achillessehnenriss jäh beendet wurde.

Allerdings muss man so weit gar nicht zurückgehen, um zu sehen, wie eine ganze Franchise wie ein Kartenhaus zusammenbricht, wenn sich der Star-Quarterback verletzt.

Was kam danach? Der bereits offen degradierte, gar nicht mehr gewollte und als Fehlschlag abgestempelte Zach Wilson wurde wieder ins Spiel geworfen.

Wenig überraschend erreichten die Jets nicht einmal im Ansatz die Ziele, die sie sich vorher gesteckt hatten. Wilson wurde mehrmals auf die Bank strafversetzt und das fehlende Selbstvertrauen sah man ihm in beinahe jedem Spiel, in jedem Spielzug an.

Teams, die den Super Bowl gewinnen wollen - so eines waren und sind die Jets und so eines sind auch die Chiefs - können sich keinen Grünschnabel als Backup leisten. Sie brauchen einen Routinier.