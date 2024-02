Anzeige

Jordan Love legt als Quarterback der Packers eine beeindruckende Saison hin. Sein Backup Sean Clifford ist beeindruckt.

Hinter den Green Bay Packers liegt eine spezielle Saison. Nach dem Abschied von Aaron Rodgers durfte sich erstmals Jordan Love als Starting Quarterback beweisen – und machte seine Sache dabei exzellent.

Nach einem holprigen Start und der einen oder anderen Schwierigkeit zwischendurch schafften es die Cheeseheads als jüngstes Team der Historie in die Playoffs und feierten dort einen dominanten Sieg gegen die Dallas Cowboys. Auch in der Divisional Round gegen die San Francisco 49ers waren die Packers nah dran an einer Überraschung, unterlagen am Ende aber knapp.

Nun hat sich Ersatz-Quarterback Sean Clifford geäußert und sich beeindruckt davon gezeigt, wie sehr sich Love in seinem ersten Jahr als Starter verbessert hat.

"Es war großartig, ihm zuzusehen. Man hat es schon in den OTAs und im Trainingslager gesehen, als er spektakuläre Plays gemacht hat. Man denkt sich: 'Wenn dieser Kerl aufdreht, dann wird er für Furore sorgen'“, erklärte er im Interview mit "CBS".

Und weiter: "Man darf nicht vergessen, dass es sein erstes Jahr als Stammspieler ist, also musste man ihm ein wenig Zeit geben. Wir wussten alle, dass er in dem Moment, in dem er loslegt, für Furore sorgen würde. Jetzt ist er wohl einer der besten Quarterbacks in der Liga."