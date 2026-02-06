- Anzeige -
Super Bowl 2026: Die Kommentatoren, Moderatoren und Experten auf RTL, DAZN und dem NFL Gamepass

  • Aktualisiert: 06.02.2026
  • 15:30 Uhr
  • Oliver Jensen

Super Bowl 60 zwischen den New England Patriots und Seattle Seahawks steht bevor. Alle Informationen zu den Moderatoren, Kommentatoren und Experten der übertragenden Sender RTL, DAZN und dem NFL Gamepass.

Der Super Bowl gilt das als größte Einzelsport-Ereignis der Welt. Auch in Deutschland machen Millionen Fans die Nacht durch, wenn die beiden besten Teams der NFL um die Vince Lombardi Trophy spielen.

Mit den Seattle Seahawks und den New England Patriots treffen zwei Teams aufeinander, die vor der Saison eher als Außenseiter galten. Der Kickoff wird in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0:30 Uhr sein.

Gleichzeitig handelt es sich um eine Super-Bowl-Revanche, denn die Seahawks und Patriots trafen bereits im Februar 2015 aufeinander - damals mit einem besseren Ausgang für die Patriots.

Die Fans in Deutschland können zwischen drei unterschiedlichen Übertragungen wählen. ran verrät, wer die Spiele auf den jeweiligen Sendern kommentieren wird.

RTL

Moderation: Jana Wosnitza

Kommentatoren: Patrick Esume, Björn Werner

Experten: Sebastian Vollmer, Markus Kuhn

DAZN

Moderation: noch nicht bekanntgegeben

Kommentatoren: noch nicht bekanntgegeben

Experten: noch nicht bekanntgegeben

NFL Gamepass

Kommentaroren: Mike Tirico und Cris Collinsworth (Englisch)

Sideline Reporter: Melissa Stark, Kaylee Hartung (Englisch)

Auch interessant: Super Bowl 2026: Verrückteste Wetten - verhaftet ICE Rapper Bad Bunny auf der Bühne?

