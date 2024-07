Green Bay Packers: Josh Jacobs adelt Jordan Love: "Wird der nächste NFL-Superstar"

Anzeige

Jordan Love hatte eine hervorragende Debütsaison in der NFL. Dem Quarterback der Green Bay Packers wird für sein zweites Jahr als Starter Großes prophezeit.

Es waren nicht wenige Fans der Green Bay Packers, die Angst vor der Ära nach Aaron Rodgers hatten. Kann Jordan Love in diese riesigen Fußstapfen treten?

Wie sich herausstellte, kann Love das sehr gut. Seine erste Saison war ein voller Erfolg, der 25-Jährige bekam Lob von allen Seiten.

Auch während der Vorbereitung auf die Saison 2024 wird der Spielmacher mit Lob überschüttet. Josh Jacobs, neuer Running Back der Packers, zeigte sich tief beeindruckt von ihm. "Nach allem was ich bisher gesehen hat, hat er alle Fähigkeiten, um einer der Superstars dieser Liga zu werden", verriet Jacobs beim Podcast "The Outsiders".

"Er muss noch Erfahrung sammeln", gab der Ballträger zwar zu, aber: "Wenn er weiter so spielt und Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten bekommt, steht dem nichts im Wege."

Auch für sich selbst sieht Jacobs einige Vorteile. "Wenn so ein guter Quarterback da steht, dann kann die Defense die sogenannte Box nicht vollstellen, das macht es auch für mich einfacher", konstatiert Jacobs. Als "Box" bezeichnet man den Bereich unmittelbar an der Line of Scrimmage. Je mehr Defense-Spieler dort stehen, desto schwerer wird das Laufspiel.