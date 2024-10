NFL: Denver Broncos deklassieren New Orleans Saints

Die Denver Broncos gewinnen dank ihres starken Laufspiels gegen die New Orleans Saints. NFL-Ikone Richard Sherman kritisiert die Saints scharf und äußert eine wilde These.

von Oliver Jensen,

Die Denver Broncos haben sich im "Thursday Night Game" deutlich mit 33:10 gegen die New Orleans Saints durchgesetzt. Der Erfolgsschlüssel von Denver war das Laufspiel mit einem Raumgewinn von 225 Yards. Javonte Williams lief zweimal in die Endzone. Rookie-Quarterback Box Nix brachte 16 seiner 26 Pässe für 164 Yards an den Mann, blieb ohne Touchdown und ohne Turnover.