Houston Texans: Minderheitseigner Javier Loya wegen schwerer Vergewaltigung angeklagt

Einem Bericht zufolge ist der Minderheitseigentümer der Houston Texans in Kentucky aufgrund weitreichender Vorwürfe angeklagt. Ihm drohen bis zu 75 Jahre Haft.

Wie "NBC" berichtet, ist Javier Loya, Minderheitseigentümer der Houston Texans, in Kentucky wegen Vergewaltigung angeklagt.

Dem Unternehmer wird schwere Vergewaltigung in einem Fall, schwerer sexueller Missbrauch in fünf Fällen und sexueller Missbrauch dritten Grades in einem Fall vorgeworfen.

Wird er schuldig gesprochen drohen ihm bis zu 75 Jahre Haft.

Der 54-Jährige ist Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von OTC Global Holdings, LP.