Houston Texans Quarterback C.J. Stroud liefert ab: Beim Test durchgefallen, auf dem Feld eine 1+

Probleme gab es beim kognitiven Teil. Denn beim Combine müssen die Spieler auch gewisse Fragen beantworten und einen Test ablegen. Während die anderen top-gehandelten Quarterbacks Bryce Young und Will Levis eine Punktzahl von jenseits der 90 Prozent erreichten, standen bei Stroud laut Leaks nur jämmerliche 18 Prozent am Ende zu Buche.

Dabei sah es kurz vor dem NFL Draft 2023 gar nicht so aus, als würde der ehemalige Quarterback der Ohio State Buckeyes an Stelle zwei ausgewählt werden.

Doch nicht nur setzten die Texans mit ihrem Pick ihr Vertrauen in den Absolventen von Ohio State - sie vertrauten ihm im Prinzip die ganze Offense an. Denn an Tag zwei des Drafts (Stroud wurde an Tag eins ausgewählt) rief er seine Vorgesetzten an und empfahl ihnen, Wide Receiver Tank Dell zu draften.

Gesagt, getan. Mit dem 69. Pick im Draft ging Dell vom College in Houston ein paar Meilen entfernt zu den Texans. Und es lohnt sich bisher: In vier Spielen kommt der Rookie - auch dank der Performances seines Rookie-Kollegen Stroud - auf starke 267 Receiving Yards und zwei Touchdowns.