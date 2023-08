Indianapolis Colts forderten für Jonathan Taylor wohl Jaylen Waddle "und mehr" von Miami Dolphins

Demnach habe Indianapolis im Tausch für Taylor Wide Receiver Jaylen Waddle sowie "noch mehr" verlangt. Offensichtlich zu viel für Miami. In der vergangenen Saison verbuchte Waddle 1.400 Receiving Yards sowie sechs Touchdowns und fungiert in der Hochgeschwindigkeits-Offense der Dolphins als perfekte Ergänzung zu Tyreek Hill.

Die Miami Dolphins sollen Interesse an Jonathan Taylor von den Indianapolis Colts gezeigt haben. Ein Trade scheiterte aber wohl auch an den absurden Forderungen.

Colts-GM Ballard genervt von Taylor-Posse: "Es kotzt mich an"

"Es kotzt mich an. Es kotzt die Colts an, es kotzt Jonathan Taylor an, es kotzt die Fans an", so der General Manager auf einer Presserunde, der sich aber auch kämpferisch zeigte: "Ich werde diese Beziehung nicht aufgeben."

Eröffnet wird die Spielzeit in der Nacht vom 7. auf den 8. September mit der Partie der Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions, am Sonntag greifen dann Miami und Indianapolis in das Geschehen ein. Für die Colts geht es zunächst gegen die Jacksonville Jaguars, die Dolphins bekommen es mit den Los Angeles Chargers zu tun.