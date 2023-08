Als heißeste Kandidaten für einen Trade galten die Miami Dolphins, die am Stichtag durch die Entlassung von Myles Gaskin auch Platz in ihrem Running-Back-Room schafften.

In der Saison 2021 dominierte Taylor die NFL in Sachen Laufspiel, seine 1.811 Rushing Yards waren ebenso Spitzenwert wie seine 18 Rushing Touchdowns. Aufgrund einiger Verletzungsprobleme konnte er in der vergangenen Saison nicht an diese Leistungen anknüpfen.