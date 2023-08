Indianapolis Colts - Causa Jonathan Taylor: GM Chris Ballard genervt

Anzeige

Die Indianapolis Colts müssen zum Saisonstart auf Jonathan Taylor verzichten. Der will aber ohnehin nicht mehr für die Colts spielen. Eine verzwickte Situation - von der General Manager Chris Ballard genervt ist.

Es hätte alles so schön sein können bei den Indianapolis Colts. 2021 waren sie auf dem Weg in die Playoffs und Jonathan Taylor wurde Rushing Champ der NFL sowie All Pro. Der Weg zum Franchise Running Back war geebnet.

Zwei Jahre später sind die Fronten mehr als verhärtet. Die Parteien werfen sich gegenseitig Lügen und Geldgier vor. Eine unbefriedigende Situation für alle Beteiligten.