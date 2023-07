Brock Purdy (San Francisco 49ers)

49ers-Quarterback Brock Purdy ist nach seiner Ellbogenverletzung auf den Platz zurückgekehrt. Am Donnerstag absolvierte der Spielmacher seine erste Einheit im Training Camp und hatte laut eigenen Angaben keine Probleme. "Ich habe das Gefühl, dass ich die Kraft habe, Bälle zu werfen und sie an die Seitenlinie zu bringen, genau wie letztes Jahr", so Purdy, der gegenüber Medienvertretern zudem ergänzte: "Mein Arm fühlt sich großartig an." © Imago Images / USA TODAY Network