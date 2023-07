Trai Turner (New Orleans Saints)

Das ist bitter, sowohl für Trai Turner, als auch für die New Orleans Saints. Der Guard, der erst kürzlich einen Kontrakt bei den Saints unterschrieben hat, fällt für die Saison 2023 aus. Er hat sich laut NFL-Insider Adam Schefter einen Quadrizepsriss zugezogen. Turner schaffte es während seiner Zeit bei den Panthers fünf Mal in den Pro Bowl und wechselte in den vergangenen drei Spielzeiten von den Chargers zu den Steelers und den Commanders. © ZUMA Wire